https://arabic.sputniknews.com/20220806/سلطات-خيرسون-المنطقة-لم-تعد-تحت-ولاية-كييف-1066054610.html
سلطات خيرسون: المنطقة لم تعد تحت ولاية كييف
سلطات خيرسون: المنطقة لم تعد تحت ولاية كييف
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية، لـ"سبوتنيك" إن منطقة خيرسون لم تعد خاضعة لولاية أوكرانيا ولا تؤثر عليها. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T04:39+0000
2022-08-06T04:39+0000
2022-08-06T04:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال ستريموسوف: "جميع قرارات النخبة النازية، التي استقرت في كييف، ليست مجرد مرسوم بالنسبة لنا، بل هذه القرارات إجرامية بطبيعتها."وأضاف: "لم تعد منطقة خيرسون في الواقع تحت ولاية النخبة النازية التي استولت على السلطة في أوكرانيا".وتابع ستريموسوف: "نحن لا نأخذ أي تصريحات لنظام كييف على محمل الجد على الإطلاق، لأنها تجاوزت خط الأخلاق، بعد أن بدأت في قصف منطقة خيرسون المسالمة، مبتهجة بالدمار والإصابات بين المدنيين".وأشار إلى أن رئيس إدارة خيرسون المعين من قبل كييف لن يصل أبدا إلى خيرسون، لأنه مجرد حاكم "افتراضي" ليس له سلطة حقيقية.ويسيطر الجيش الروسي الآن على منطقة خيرسون ومعظم منطقة زابوريجية في أوكرانيا نتيجة للعملية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير، بعد أن طلبت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة من روسيا وسط هجمات مكثفة من قبل القوات الأوكرانية.وتم بالفعل تشكيل إدارات عسكرية مدنية محلية في المنطقتين، اللتين أعلنتا عن خطط لإجراء استفتاءات للانضمام إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/فشل-محاولة-للقوات-الأوكرانية-الهجوم-على-منطقة-خيرسون-1065510635.html
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أخبار أوكرانيا
سلطات خيرسون: المنطقة لم تعد تحت ولاية كييف
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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية، لـ"سبوتنيك" إن منطقة خيرسون لم تعد خاضعة لولاية أوكرانيا ولا تؤثر عليها.
سيمفيروبول - سبوتنيك
. وقال ستريموسوف: "جميع قرارات النخبة النازية، التي استقرت في كييف، ليست مجرد مرسوم بالنسبة لنا، بل هذه القرارات إجرامية بطبيعتها."
وأضاف: "لم تعد منطقة خيرسون في الواقع تحت ولاية النخبة النازية التي استولت على السلطة في أوكرانيا".
وتابع ستريموسوف: "نحن لا نأخذ أي تصريحات لنظام كييف على محمل الجد على الإطلاق، لأنها تجاوزت خط الأخلاق، بعد أن بدأت في قصف منطقة خيرسون المسالمة، مبتهجة بالدمار والإصابات بين المدنيين".
وأشار إلى أن رئيس إدارة خيرسون المعين من قبل كييف لن يصل أبدا إلى خيرسون، لأنه مجرد حاكم "افتراضي" ليس له سلطة حقيقية.
ويسيطر الجيش الروسي الآن على منطقة خيرسون
ومعظم منطقة زابوريجية في أوكرانيا نتيجة للعملية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير، بعد أن طلبت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة من روسيا وسط هجمات مكثفة من قبل القوات الأوكرانية.
وتم بالفعل تشكيل إدارات عسكرية مدنية محلية في المنطقتين، اللتين أعلنتا عن خطط لإجراء استفتاءات للانضمام إلى روسيا
.