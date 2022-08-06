https://arabic.sputniknews.com/20220806/سوريا-تحمل-تل-أبيب-مسؤولية-التصعيد-الخطير-في-غزة-وتطالب-بمحاسبة-المسؤولين-الإسرائيليين-1066070385.html

سوريا تحمل تل أبيب مسؤولية التصعيد الخطير في غزة وتطالب بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين

سوريا تحمل تل أبيب مسؤولية التصعيد الخطير في غزة وتطالب بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين

حملت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، "الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية التصعيد الخطير في قطاع غزة"، مطالبةً "بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، الذين اعتادوا... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T13:15+0000

2022-08-06T13:15+0000

2022-08-06T13:15+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن "عدم اهتمام المجتمع الدولي بدماء الفلسطينيين أطفالا ونساء وشيوخا يعكس بشكل سافر تواطؤا مع العدوان وتجاهلا لكل قيم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).وأكدت "وقوف سوريا ودعمها للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه بالحياة والحرية، وتدعو كل الفلسطينيين لوحدة الصّف"، معتبرة "استمرار الأعمال الإرهابية الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة يثبت من جديد أن إسرائيل هي كيان احتلال عنصري".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية أمس في قطاع غزة، 13 شخصا، ونحو 80 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/الخارجية-الفلسطينية-عدوان-إسرائيل-على-غزة-امتداد-لعقلية-استعمارية-تتعامل-مع-أرضنا-كميدان-للتدريب-1066066050.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم