https://arabic.sputniknews.com/20220806/شركة-طيران-إسرائيلية-تقدم-إجازات-مجانية-لسكان-غلاف-غزة-في-3-دول-أوروبية-1066082854.html

شركة طيران إسرائيلية تقدم إجازات مجانية لسكان "غلاف غزة" في 3 دول أوروبية

شركة طيران إسرائيلية تقدم إجازات مجانية لسكان "غلاف غزة" في 3 دول أوروبية

قدمت شركة طيران إسرائيلية إجازات مجانية في الخارج بما في ذلك الطيران والفنادق لسكان المستوطنات التي أعادتهم صواريخ قطاع غزة إلى الملاجئ. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T17:17+0000

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وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم السبت، أن شركة "أركياع" للطيران ستقدم بالتعاون مع المجالس الإقليمية في منطقة "غلاف غزة" (المستوطنات المتاخمة للقطاع) إجازات مجانية للإقامة في الخارج، بما في ذلك رحلات الطيران والفنادق، وسيقضون ما بين 3-4 ليالٍ في أي من البلدان الثلاثة التي يختارونها- قبرص واليونان وبلغاريا.سيتم تحويل دعم المجلس الإقليمية البالغ 320 شيكل (نحو 96 دولارا) لكل مقيم في مستوطنات "غلاف غزة" إلى "أركياع" وسيتم تمويل الفرق من قبل شركة الطيران على نفقتها الخاصة.كما قدمت بلديات إسرائيلية في شمال البلاد، ودور ضيافة، عروضا مجانية لمساعدة سكان "غلاف غزة" الذين يرغبون في الانتقال من الجنوب الذي تضربه صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى الشمال لحين عودة الأوضاع إلى حالة الهدوء.وقدمت العديد من الجهات والهيئات الإسرائيلية العامة والخاصة عروضا مجانية لسكان الغلاف بما في ذلك "سلطة الطبيعة والمتنزهات" التي قدمت لسكان المستوطنات الواقعة في نطاق 40 كم من القطاع، الدخول المجاني إلى المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية – ابتداء من يوم غد الأحد حتى يوم الأربعاء.ومنذ بداية العملية العسكرية على قطاع غزة عصر أمس الجمعة، أطلقت المقاومة الفلسطينية 380 صاروخا وقذيفة هاون، استهدف معظمها مستوطنات "غلاف غزة".وأعلن رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في القطاع، للقضاء على "تهديدات وشيكة" لم يسمها، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس"، إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 125 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-غلاف-غزة-1066074887.html

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