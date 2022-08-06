عربي
صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية
https://arabic.sputniknews.com/20220806/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مدينة-تل-أبيب-للمرة-الأولى-خلال-المواجهة-الحالية-1066077145.html
صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية
صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية
دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم السبت، في مدينة تل أبيب الإسرائيلية للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T15:17+0000
2022-08-06T15:28+0000
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104087/02/1040870238_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_030924224f3ff90df394ff5ffb590e72.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وريشون لتسيون وبات يام وحولون ويفنه وسط إسرائيل وأشدود وعسقلان (جنوب).وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 350 صاروخا وقذيفة هاون تجاه الأراضي الفلسطينية، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" 95% منها وفق الصحيفة.وتل أبيب هي العاصمة الاقتصادية لإسرائيل وتقع في أكبر منطقة حضرية في البلاد تسمى "غوش دان"، أو تل أبيب الكبرى، تضم أكثر من نصف سكان الدولة العبرية، وتبعد تل أبيب عن قطاع غزة مسافة 71.3 كيلومتر، وسبق أن تعرضت المدينة لقصف الفصائل في غزة خلال جولات تصعيد سابقة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104087/02/1040870238_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_e8db9d32c8db6f5c28cf81bc951e80d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل

صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية

15:17 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 15:28 GMT 06.08.2022)
© Ronen Zvulunضباط شرطة إسرائيليين يتفقدون موقع سقط فيه صاروخ أطلق من غزة
ضباط شرطة إسرائيليين يتفقدون موقع سقط فيه صاروخ أطلق من غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© Ronen Zvulun
تابعنا عبرTelegram
دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم السبت، في مدينة تل أبيب الإسرائيلية للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وريشون لتسيون وبات يام وحولون ويفنه وسط إسرائيل وأشدود وعسقلان (جنوب).
وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 350 صاروخا وقذيفة هاون تجاه الأراضي الفلسطينية، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" 95% منها وفق الصحيفة.
وتل أبيب هي العاصمة الاقتصادية لإسرائيل وتقع في أكبر منطقة حضرية في البلاد تسمى "غوش دان"، أو تل أبيب الكبرى، تضم أكثر من نصف سكان الدولة العبرية، وتبعد تل أبيب عن قطاع غزة مسافة 71.3 كيلومتر، وسبق أن تعرضت المدينة لقصف الفصائل في غزة خلال جولات تصعيد سابقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала