https://arabic.sputniknews.com/20220806/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مدينة-تل-أبيب-للمرة-الأولى-خلال-المواجهة-الحالية-1066077145.html
صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية
صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية
دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم السبت، في مدينة تل أبيب الإسرائيلية للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T15:17+0000
2022-08-06T15:17+0000
2022-08-06T15:28+0000
إسرائيل
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وريشون لتسيون وبات يام وحولون ويفنه وسط إسرائيل وأشدود وعسقلان (جنوب).وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 350 صاروخا وقذيفة هاون تجاه الأراضي الفلسطينية، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" 95% منها وفق الصحيفة.وتل أبيب هي العاصمة الاقتصادية لإسرائيل وتقع في أكبر منطقة حضرية في البلاد تسمى "غوش دان"، أو تل أبيب الكبرى، تضم أكثر من نصف سكان الدولة العبرية، وتبعد تل أبيب عن قطاع غزة مسافة 71.3 كيلومتر، وسبق أن تعرضت المدينة لقصف الفصائل في غزة خلال جولات تصعيد سابقة.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل
صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية
15:17 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 15:28 GMT 06.08.2022) تابعنا عبر
دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم السبت، في مدينة تل أبيب الإسرائيلية للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وريشون لتسيون وبات يام وحولون ويفنه وسط إسرائيل وأشدود وعسقلان (جنوب).
وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 350 صاروخا وقذيفة هاون تجاه الأراضي الفلسطينية، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" 95% منها وفق الصحيفة.
وتل أبيب هي العاصمة الاقتصادية لإسرائيل وتقع في أكبر منطقة حضرية في البلاد تسمى "غوش دان"، أو تل أبيب الكبرى، تضم أكثر من نصف سكان الدولة العبرية، وتبعد تل أبيب عن قطاع غزة مسافة 71.3 كيلومتر، وسبق أن تعرضت المدينة لقصف الفصائل في غزة خلال جولات تصعيد سابقة.