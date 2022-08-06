صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
14:33 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 06.08.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZاطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
© AFP 2022 / JACK GUEZ
يتبع
أكدت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، بأنه سمعت صافرات الإنذار في أكثر من مستوطنة داخل مستوطنات غلاف غزة المحيطة بالقطاع.
אזעקת צבע אדום הופעלה בעוטף עזהhttps://t.co/x3ENJaVvBo— מעריב אונליין (@MaarivOnline) August 6, 2022
وأكد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف" أن دوي صافرات الإنذار سمعت في مستوطنة أشكلون ونحال عوز، شرق قطاع غزة، وغيرها من المستوطنات الرئيسة في غلاف غزة، من بينها كيسوفيم ونتيفوت، ومن قبلها في سيدروت شمالي القطاع.
התראה אוטומטית: צבע אדום [06/08/2022]:— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) August 6, 2022
16:50:
אשקלון - צפון, אשקלון - דרום,...https://t.co/WLyhYDnjHG pic.twitter.com/kU42Fad4Ll
وأشارت صحيفة "هاآرتس" العبرية إلى أنه سمع دوي صافرات الإنذار في كل من نتيفوت وأشكلون شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات تذكر، حتى الآن.
في وقت سابق من اليوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته جاهزة ومستعدة لجميع الاحتمالات والسيناريوهات في قطاع غزة، مؤكدا أنها مستعدة لأيام طويلة من القتال.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف: "نحن نستعد لأيام طويلة من العمليات، قد تستغرق أسبوعا على الأقل"، مضيفا: "إذا لزم الأمر ستكون أطول".
רקטה פגעה בבית בשדרות, אין נפגעים; אזעקות בנתיבות ובאשקלון https://t.co/HYDP3dTpmI— Haaretz הארץ (@Haaretz) August 6, 2022
وردا حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيستهدف حركة "حماس" خلال عملياته، أجاب كوخاف بأن "هذه العملية تستهدف الجهاد الإسلامي، لكننا مستعدون لأي سيناريو ومستعدون إذا لزم الأمر لشن عملية واسعة".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.
אזעקה בנתיבות לאחר ירי לאשקלון | עדכונים שוטפיםhttps://t.co/2oapIE9AJv— ynet עדכוני (@ynetalerts) August 6, 2022
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 125 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.