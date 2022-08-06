https://arabic.sputniknews.com/20220806/صدور-قرار-سعودي-بتنظيم-عمل-الهيئة-العليا-للأمن-الصناعي--1066059851.html
صدور قرار سعودي بتنظيم عمل الهيئة العليا للأمن الصناعي
صدور قرار سعودي بتنظيم عمل الهيئة العليا للأمن الصناعي
قالت تقارير إعلامية إن الجهات العليا في المملكة العربية السعودية وافقت على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T08:55+0000
2022-08-06T08:55+0000
2022-08-06T08:55+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية، فقد نقلت عن مصادرها، أن الجهات العليا في المملكة وافقت على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.وقالت المصادر: "تمت الموافقة على تشكيل لجنة في وزارة الداخلية برئاستها وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والهيئة العليا للأمن الصناعي للنظر في نقل الموظفين العسكريين والتجهيزات ومقر العمل والمشاريع ذات الصلة المرتبطة بعمل الهيئة العليا للأمن الصناعي من وزارة الداخلية الى الهيئة والرفع عما يستلزم الرفع عنه".واوضحوا أن القرار شدد على معاملة الموظفين المدنيين الذين سيتم نقلهم من وزارة الداخلية إلى الهيئة "وفقا للأحكام الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص".ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة من حقه "تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يراها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية".
https://arabic.sputniknews.com/20210222/أهداف-أمنية-واقتصادية-ما-فوائد-قرار-السعودية-بتوطين-الصناعات-العسكرية؟-1048185018.html
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أخبار السعودية اليوم
صدور قرار سعودي بتنظيم عمل الهيئة العليا للأمن الصناعي
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قالت تقارير إعلامية إن الجهات العليا في المملكة العربية السعودية وافقت على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.
ووفقا لجريدة
"عكاظ" السعودية، فقد نقلت عن مصادرها، أن الجهات العليا في المملكة وافقت على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي.
22 فبراير 2021, 20:19 GMT
وقالت المصادر: "تمت الموافقة على تشكيل لجنة في وزارة الداخلية برئاستها وعضوية
كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والهيئة العليا للأمن الصناعي للنظر في نقل الموظفين العسكريين والتجهيزات ومقر العمل والمشاريع ذات الصلة المرتبطة بعمل الهيئة العليا للأمن الصناعي من وزارة الداخلية الى الهيئة والرفع عما يستلزم الرفع عنه".
وتضمنت الموافقة أيضا النص على "استحداث بند ضمن ميزانية الهيئة العليا للوظائف العسكرية اللازمة لتيسير العمل فيها وفقا لتعليمات إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة".
واوضحوا أن القرار شدد على معاملة الموظفين المدنيين الذين سيتم نقلهم من وزارة الداخلية إلى الهيئة "وفقا للأحكام الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص".
ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة من حقه "تحديد المقابل
المالي للخدمات والأعمال التي يراها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية".