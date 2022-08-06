https://arabic.sputniknews.com/20220806/طالبان-تعلن-عدم-العثور-على-أي-جثة-داخل-موقع-مقتل-الظواهري-في-العاصمة-كابول-1066059662.html

"طالبان" تعلن عدم العثور على أي جثة داخل موقع مقتل الظواهري في العاصمة كابول

"طالبان" تعلن عدم العثور على أي جثة داخل موقع مقتل الظواهري في العاصمة كابول

أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، أنه لم يعثر على أي جثة في موقع مقتل زعيم "تنظيم القاعدة" أيمن الظواهري الذي أعلنت... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T08:56+0000

2022-08-06T08:56+0000

2022-08-06T08:56+0000

أخبار أفغانستان اليوم

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كابول - سبوتنيك. وقال مجاهد، في تصريحات لإذاعة "راديو آزادي" الدولية حول مقتل الظواهري: "هذا الأمر برمته لا يزال قيد التحقيق، ولم نعثر على أي جثة بعد، والمواد المستخدمة في الهجوم دمرت كل شيء بالكامل".وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين الماضي، مقتل زعيم تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري في غارة أمريكية نفذت يوم السبت في أفغانستان.وكان متحدث باسم حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية) أفاد بحدوث غارة في منطقة سكنية في كابول، ووصفها بأنها خرق واضح للمبادئ الدولية.وتسلم الظواهري زعامة تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) بعد مقتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011.وهذه العملية تعد الأولى العلنية للولايات المتحدة على هدف للقاعدة في أفغانستان منذ الانسحاب الأمريكي من هذا البلد.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.وتسعى الحركة إلى انتزاع اعتراف دولي بحكمها لأفغانستان، وتحسين صورتها أمام العالم؛ من أجل استعادة دعم ضروري لمواجهة تحديات اقتصادية خانقة.

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أخبار أفغانستان اليوم