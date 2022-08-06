https://arabic.sputniknews.com/20220806/عبد-اللهيان-النصر-النهائي-للمقاومة-والفلسطينيين-في-غزة-1066084352.html

عبد اللهيان: النصر النهائي للمقاومة والفلسطينيين في غزة

عبد اللهيان: النصر النهائي للمقاومة والفلسطينيين في غزة

أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، الاعتداءات الإسرائيلية على أهالي غزة، قائلا إن النصر النهائي سيكون للمقاومة والفلسطينيين... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T17:59+0000

2022-08-06T17:59+0000

2022-08-06T17:59+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة.وثمَّن عبد اللهيان تضحيات "الشهداء الفلسطينيين وشهداء الاعتداءات الوحشية الأخيرة للصهاينة على قطاع غزة"، مضيفا أن "تل أبيب تحاول التغطية على أزماتها المتعددة في الأراضي المحتلة من خلال الاستمرار في خلق الأزمات".من جانبه، أطلع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وزير الخارجية الإيراني، على آخر المستجدات في قطاع غزة، معربا عن تقديره لدعم شعب وحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي لفلسطين.وأضاف زياد النخالة أن:وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.ومنذ بداية تلك العملية العسكرية، أطلقت المقاومة الفلسطينية 380 صاروخا وقذيفة هاون، استهدف معظمها مستوطنات "غلاف غزة".واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 140 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إيران