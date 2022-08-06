https://arabic.sputniknews.com/20220806/غزة-المنسق-الأممي-للسلام-في-الشرق-الأوسط-يدعو-إلى-تجنب-مزيد-من-التصعيد-في-غزة-1066053551.html

المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط يدعو إلى تجنب مزيد من التصعيد في غزة

المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط يدعو إلى تجنب مزيد من التصعيد في غزة

أعرب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان صدر قبل قليل عن قلقه البالغ إزاء "الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T01:53+0000

2022-08-06T01:53+0000

2022-08-06T01:53+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1066051386_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_106cc5cdfed9e65bf560a4fd0eb4412d.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال تور وينسلاند: "إنني قلق للغاية بشأن التصعيد المستمر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بما في ذلك مقتل قيادي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت سابق، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى بينهم طفلة، وأكثر من 65 مصابا.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.

https://arabic.sputniknews.com/20220805/إصابة-6-فلسطينيين-بينهم-3-أطفال-في-قصف-إسرائيلي-شرقي-غزة-1066053193.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العدوان الإسرائيلي على غزة