https://arabic.sputniknews.com/20220806/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-خلال-استقباله-الأمين-العام-للجهاد-الإسلامي-إسرائيل-ستدفع-ثمنا-باهظا-1066063857.html

قائد الحرس الثوري الإيراني خلال استقباله الأمين العام للجهاد الإسلامي: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا

قائد الحرس الثوري الإيراني خلال استقباله الأمين العام للجهاد الإسلامي: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، إن "تحرير القدس بات قريبا"، مؤكدا أن "كل القوائم والشواهد تدل على أن الصهاينة سينهارون من... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T11:18+0000

2022-08-06T11:18+0000

2022-08-06T11:18+0000

أخبار إيران

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وأوضح اللواء حسين سلامي، لدى استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، إن "كل القوائم والشواهد تدل على أن الصهاينة سينهارون من الداخل، وقد لا تحتاج المقاومة لخوض حرب لتحقيق هذا الهدف"، مؤكدا أن "الصهاينة سيدفعون ثمنا غاليا للجريمة التي ارتكبوها أخيرا".من جانبه، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن "المقاومة قادرة على الرد المناسب على كل اعتداء"، مؤكدا أنها "حققت تقدماً جيداً ومؤثراً على الصعيد العسكري ومسيرة التطور مستمرة".وأضاف النخالة أن "صمود إيران أمام أمريكا والكيان الصهيوني تزيد من عزيمة الشعب الفلسطيني والمقاومين"، على حد قوله.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية أمس في قطاع غزة، 11 شخصا، ونحو 80 مصابا، فيما أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل