https://arabic.sputniknews.com/20220806/قائد-فيلق-القدس-يكشف-عن-15عملية-يومية-ضد-إسرائيل-ويؤكد-أن-حزب-الله-يخطط-لإزالة-إسرائيل-من-الوجود-1066060621.html

قائد فيلق القدس يكشف عن 15عملية يومية ضد إسرائيل ويؤكد أن "حزب الله" يخطط لإزالة إسرائيل من الوجود

قائد فيلق القدس يكشف عن 15عملية يومية ضد إسرائيل ويؤكد أن "حزب الله" يخطط لإزالة إسرائيل من الوجود

كشف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، عن "تنفيذ ما لا يقل عن 15 عملية يوميا ضد مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T09:25+0000

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وقال العميد قاآني، خلال حشد جماهيري في مدينة ساري في محافظة مازندران شمالي ايران، إن "على أعداء الجمهورية الإسلامية، وخاصة أمريكا والكيان الصهيوني، أن يعلموا أننا لن نتوقف عن جهودنا في مجال المقاومة وسنواصل السير في طريق المقاومة"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف: "إن هذين النظامين الغادرين والقاتلين سيتلقيان الرد على أي جريمة يرتكبانها في أقصر وقت ممكن"، متابعا: أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخطط للتعامل مع جميع الجرائم التي ترتكبتها أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب وسترد على ممارساتهما في الوقت المناسب".وأكد أن "مستوى الأمن في الكيان الصهيوني آخذ في الانحسار، وأن أبناء حزب الله اللبناني يخططون لتوجيه الضربة الأخيرة للكيان الصهيوني في الوقت المناسب"، قائلا: "أبناء حزب الله بقضائهم على هذا الكيان المزيف سيحققون أمل الإمام الخميني ألا وهو محو إسرائيل من الخريطة والكرة الأرضية".وأوضح قائد فيلق القدس أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعمة لحزب الله في لبنان على الدوام وتدعم قواته بقدر ما تستطيع، رغم أنه حقق تقدمًا جيدًا وفقًا لقدراته الحالية التي توفر جميع احتياجاته داخليا"، مضيفا أن "الكيان الصهيوني لا يستطيع الصمود أمام الأحرار الذين تلقوا تعليمهم في مدرسة الإمام الخميني".وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي قال، الخميس الماضي، إن عدو بلاده أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضدها، مشيرا في الوقت ذاته إلى امتلاك "حزب الله" اللبناني عشرات الآلاف من الصواريخ المعدة لاستهداف إسرائيل.وأضاف سلامي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن الولايات المتحدة بدأت تحزم حقائبها لمغادرة المنطقة ولم تعد قادرة على فرض الضغوط القصوى على طهران.وتابع: "الأمريكيون تصوروا أن بإمكانهم شل إيران إذا فرضوا عقوبات عليها، لكن البلاد تجاوزت هذه العقوبات. حزب الله اللبناني يمتلك أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على إسرائيل".وعلى جانب آخر، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الأربعاء الماضي، أن "الحصار الاقتصادي هو حرب، والصبر عليها هو جهاد"، مضيفا أن "هذه المواجهة تسمى مواجهة جهادية".وقال نصر الله: "إن حزب الله سيعطي ملف ترسيم الحدود قليلا من الوقت، ليرى إلى أين ستذهب الأمور"، مؤكدا أن الحزب سيستمر بمنهجية البحث عن حلول ليعبر لبنان هذه المرحلة ولن يسمح بالحرب الأهلية، حسب قناة "المنار".وأضاف أن "الوقت ضيق، وفي ضوء الجواب سنتصرف"، مؤكدا أن "الضغوط والحصار الأمريكي المتعدد الأوجه هدفه إخضاع شعب المقاومة ودفعه للتخلي عن كل شيء لمصلحة المشروع الأمريكي الصهيوني".

https://arabic.sputniknews.com/20220804/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-حزب-الله-يمتلك-100-ألف-صاروخ-جاهزة-لتدمير-إسرائيل-1066007104.html

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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, الحرس الثوري الإيراني