https://arabic.sputniknews.com/20220806/قتلى-وجرحى-إثر-استهداف-القوات-الأوكرانية-مناطق-مدنية-في-جمهورية-دونيتسك-بـ450-قذيفة-1066058712.html
قتلى وجرحى إثر استهداف القوات الأوكرانية مناطق مدنية في جمهورية دونيتسك بـ450 قذيفة
قتلى وجرحى إثر استهداف القوات الأوكرانية مناطق مدنية في جمهورية دونيتسك بـ450 قذيفة
أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، في بيان أن القوات الأوكرانية أطلقت 450 قذيفة على 13 منطقة مدنية في الجمهورية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T08:18+0000
2022-08-06T08:18+0000
2022-08-06T08:19+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
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وكتب مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق الخاص بنظام وقف إطلاق النارعلى تلغرام: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أطلق العدو 450 قذيفة من راجمات أوراغان وغراد ذات العيار 155 و152 و122 ملم، بالإضافة إلى قذائف هاون عيار 120 ملم".وأشار البيان إلى أن "النيران أطلقت على أحياء 13 مدينة في الجمهورية، تضرر خلالها 25 مبنى سكني و3 مرافق بنى تحتية".وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يقوم-بعمليات-إرهاب-نووي-1066048386.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
قتلى وجرحى إثر استهداف القوات الأوكرانية مناطق مدنية في جمهورية دونيتسك بـ450 قذيفة
08:18 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 08:19 GMT 06.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، في بيان أن القوات الأوكرانية أطلقت 450 قذيفة على 13 منطقة مدنية في الجمهورية.
وكتب مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق الخاص بنظام وقف إطلاق النارعلى تلغرام
: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أطلق العدو 450 قذيفة من راجمات أوراغان وغراد ذات العيار 155 و152 و122 ملم، بالإضافة إلى قذائف هاون عيار 120 ملم".
وأشار البيان إلى أن "النيران أطلقت على أحياء 13 مدينة في الجمهورية، تضرر خلالها 25 مبنى سكني و3 مرافق بنى تحتية".
وأوضح البيان أن "قصف مدن الجمهورية أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 31 آخرين".
وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية
للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.