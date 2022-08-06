https://arabic.sputniknews.com/20220806/كوخافي-لن-نسمح-لـالجهاد-الإسلامي-بالمساس-بسيادة-وأمن-البلاد-1066082422.html

كوخافي: لن نسمح لـ"الجهاد الإسلامي" بالمساس بسيادة وأمن البلاد

كوخافي: لن نسمح لـ"الجهاد الإسلامي" بالمساس بسيادة وأمن البلاد

قال الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، اليوم السبت، إن بلاده لن تسمح لأي تنظيم في أي ساحة أو ميدان بالمساس بأمن وسيادة إسرائيل. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T16:54+0000

2022-08-06T16:54+0000

2022-08-06T16:54+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم السبت، عن الجنرال كوخافي خلال زيارة ميدانية له جنوب البلاد، أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لحركة الجهاد الإسلامي أو غيرها من التنظيمات بالمساس بسيادة وأمن البلاد.في وقت سابق من اليوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته جاهزة ومستعدة لجميع الاحتمالات والسيناريوهات في قطاع غزة، مؤكدا أنها مستعدة لأيام طويلة من القتال.وحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف: "نحن نستعد لأيام طويلة من العمليات، قد تستغرق أسبوعا على الأقل"، مضيفا: "إذا لزم الأمر ستكون أطول".وردا حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيستهدف حركة "حماس" خلال عملياته، أجاب كوخاف بأن "هذه العملية تستهدف الجهاد الإسلامي، لكننا مستعدون لأي سيناريو ومستعدون إذا لزم الأمر لشن عملية واسعة".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 125 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم