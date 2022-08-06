https://arabic.sputniknews.com/20220806/كوريا-الشمالية-تهدد-الولايات-المتحدة-بالرد-على-جولة-بيلوسي-الآسيوية-1066059047.html
كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بالرد على جولة بيلوسي الآسيوية
كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بالرد على جولة بيلوسي الآسيوية
صرح رئيس دائرة الإعلام بوزارة خارجية جمهورية كوريا الشمالية، تشو يونغ سام، أن واشنطن "ستدفع" ثمن قرار رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة كوريا... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T08:31+0000
2022-08-06T08:31+0000
2022-08-06T08:31+0000
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووصف ذلك بأنه شكل جديد من أشكال السياسة العدائية للولايات المتحدة تجاه الدول الأخرى، قائلا: "رحلة بيلوسي إلى المنطقة منزوعة السلاح على حدود كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تحرض الشعب الكوري على مواجهة أخرى. حقيقة أنها ناقشت مع سيؤول احتواء قويا وموسعا لكوريا الشمالية".يذكر أن بيلوسي اختتمت جولتها الآسيوية في 6 أغسطس/آب.وبهذه الزيارة، أصبحت بيلوسي أعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة في السنوات الخمس والعشرين الماضية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بالرد على جولة بيلوسي الآسيوية
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صرح رئيس دائرة الإعلام بوزارة خارجية جمهورية كوريا الشمالية، تشو يونغ سام، أن واشنطن "ستدفع" ثمن قرار رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة كوريا الجنوبية.
ووصف ذلك بأنه شكل جديد من أشكال السياسة العدائية للولايات المتحدة تجاه الدول
الأخرى، قائلا: "رحلة بيلوسي إلى المنطقة منزوعة السلاح على حدود كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تحرض الشعب الكوري على مواجهة أخرى. حقيقة أنها ناقشت مع سيؤول احتواء قويا وموسعا لكوريا الشمالية".
ووصف سام، رئيسة مجلس النواب الأمريكي بـ"أعظم مدمر للسلام والاستقرار الدوليين"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستدفع" ثمن كل المشاكل التي خلقتها بيلوسي بجولتها الآسيوية.
يذكر أن بيلوسي اختتمت جولتها الآسيوية في 6 أغسطس/آب.
وبهذه الزيارة، أصبحت بيلوسي أعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة في السنوات الخمس والعشرين الماضية.