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كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بالرد على جولة بيلوسي الآسيوية
كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بالرد على جولة بيلوسي الآسيوية
صرح رئيس دائرة الإعلام بوزارة خارجية جمهورية كوريا الشمالية، تشو يونغ سام، أن واشنطن "ستدفع" ثمن قرار رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة كوريا... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T08:31+0000
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كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووصف ذلك بأنه شكل جديد من أشكال السياسة العدائية للولايات المتحدة تجاه الدول الأخرى، قائلا: "رحلة بيلوسي إلى المنطقة منزوعة السلاح على حدود كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تحرض الشعب الكوري على مواجهة أخرى. حقيقة أنها ناقشت مع سيؤول احتواء قويا وموسعا لكوريا الشمالية".يذكر أن بيلوسي اختتمت جولتها الآسيوية في 6 أغسطس/آب.وبهذه الزيارة، أصبحت بيلوسي أعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة في السنوات الخمس والعشرين الماضية.
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة بالرد على جولة بيلوسي الآسيوية

08:31 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / KIM MIN-HEEرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تحضر مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماعها مع رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية كيم جين بيو في الجمعية الوطنية في سيئول، كوريا الجنوبية، 4 أغسطس/ آب 2022
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تحضر مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماعها مع رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية كيم جين بيو في الجمعية الوطنية في سيئول، كوريا الجنوبية، 4 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / KIM MIN-HEE
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صرح رئيس دائرة الإعلام بوزارة خارجية جمهورية كوريا الشمالية، تشو يونغ سام، أن واشنطن "ستدفع" ثمن قرار رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة كوريا الجنوبية.
ووصف ذلك بأنه شكل جديد من أشكال السياسة العدائية للولايات المتحدة تجاه الدول الأخرى، قائلا: "رحلة بيلوسي إلى المنطقة منزوعة السلاح على حدود كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تحرض الشعب الكوري على مواجهة أخرى. حقيقة أنها ناقشت مع سيؤول احتواء قويا وموسعا لكوريا الشمالية".

ووصف سام، رئيسة مجلس النواب الأمريكي بـ"أعظم مدمر للسلام والاستقرار الدوليين"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستدفع" ثمن كل المشاكل التي خلقتها بيلوسي بجولتها الآسيوية.

يذكر أن بيلوسي اختتمت جولتها الآسيوية في 6 أغسطس/آب.
وبهذه الزيارة، أصبحت بيلوسي أعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة في السنوات الخمس والعشرين الماضية.
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