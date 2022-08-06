https://arabic.sputniknews.com/20220806/كيف-تؤثر-القهوة-على-اللياقة-1066065457.html

كيف تؤثر القهوة على اللياقة

كيف تؤثر القهوة على اللياقة

أخبرت طبيبة أمراض القلب الروسية يوليا بانوفا صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي"، أن القهوة يمكن أن تكون مشروبا عالي السعرات الحرارية ويؤثر سلبا على اللياقة البدنية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T11:57+0000

2022-08-06T11:57+0000

2022-08-06T11:57+0000

علوم

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وفقًا لها، يجب التعامل مع القهوة كطبق منفصل، حيث أن كوبًا من اللاتيه يحتوي على 120 سعرة حرارية، وكل مكون إضافي فيه سيضيف وزنًا إضافيًا.وقالت: "لا داعي للقلق إذا كنت تضيف القرفة باستمرار. هناك القليل من السعرات الحرارية. القهوة فيها سعرات حرارية. إذا شربنا القهوة السوداء دون سكر مع إضافة القرفة، فهذا لا يشكل خطورة على الخصر. ولكن عادة ما تضاف التوابل إلى القهوة مع الحليب، وهذا محتوى مختلف قليلاً من السعرات الحرارية".إذا لم تكن التوابل شديدة الخطورة، فإن الشراب المركز (المطعمات) والحليب والقشدة والسكر يمكن أن تجعل القهوة مشروبًا عالي السعرات الحرارية إلى حد ما.ونصحت الطبيبة بإضافة التوابل أو عصير الليمون إلى القهوة حتى لا تؤثر على اللياقة البدنية. أولئك الذين لا يشربون القهوة النقية سيتعين عليهم الاختيار بين الحليب أو السكر. في الوقت نفسه، أشارت إلى أنه لن يكون من الممكن استبدال الحليب الحيواني بحليب نباتي، لأنه مكافئ من حيث السعرات الحرارية.ولفتت بانوفا أيضًا الانتباه إلى أنه يتم احتساء مشروبات القهوة مع حلويات عالية السعرات الحرارية، مما يؤثر أيضًا بشكل سلبي على اللياقة. أخيرًا، تناول القهوة بكثرة يمنع امتصاص عدد من الفيتامينات.

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علوم