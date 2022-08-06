https://arabic.sputniknews.com/20220806/كيف-تؤثر-القهوة-على-اللياقة-1066065457.html
كيف تؤثر القهوة على اللياقة
كيف تؤثر القهوة على اللياقة
أخبرت طبيبة أمراض القلب الروسية يوليا بانوفا صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي"، أن القهوة يمكن أن تكون مشروبا عالي السعرات الحرارية ويؤثر سلبا على اللياقة البدنية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T11:57+0000
2022-08-06T11:57+0000
2022-08-06T11:57+0000
علوم
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وفقًا لها، يجب التعامل مع القهوة كطبق منفصل، حيث أن كوبًا من اللاتيه يحتوي على 120 سعرة حرارية، وكل مكون إضافي فيه سيضيف وزنًا إضافيًا.وقالت: "لا داعي للقلق إذا كنت تضيف القرفة باستمرار. هناك القليل من السعرات الحرارية. القهوة فيها سعرات حرارية. إذا شربنا القهوة السوداء دون سكر مع إضافة القرفة، فهذا لا يشكل خطورة على الخصر. ولكن عادة ما تضاف التوابل إلى القهوة مع الحليب، وهذا محتوى مختلف قليلاً من السعرات الحرارية".إذا لم تكن التوابل شديدة الخطورة، فإن الشراب المركز (المطعمات) والحليب والقشدة والسكر يمكن أن تجعل القهوة مشروبًا عالي السعرات الحرارية إلى حد ما.ونصحت الطبيبة بإضافة التوابل أو عصير الليمون إلى القهوة حتى لا تؤثر على اللياقة البدنية. أولئك الذين لا يشربون القهوة النقية سيتعين عليهم الاختيار بين الحليب أو السكر. في الوقت نفسه، أشارت إلى أنه لن يكون من الممكن استبدال الحليب الحيواني بحليب نباتي، لأنه مكافئ من حيث السعرات الحرارية.ولفتت بانوفا أيضًا الانتباه إلى أنه يتم احتساء مشروبات القهوة مع حلويات عالية السعرات الحرارية، مما يؤثر أيضًا بشكل سلبي على اللياقة. أخيرًا، تناول القهوة بكثرة يمنع امتصاص عدد من الفيتامينات.
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علوم
كيف تؤثر القهوة على اللياقة
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أخبرت طبيبة أمراض القلب الروسية يوليا بانوفا صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي"، أن القهوة يمكن أن تكون مشروبا عالي السعرات الحرارية ويؤثر سلبا على اللياقة البدنية.
وفقًا لها، يجب التعامل مع القهوة كطبق منفصل، حيث أن كوبًا من اللاتيه يحتوي على 120 سعرة حرارية، وكل مكون إضافي فيه سيضيف وزنًا إضافيًا.
وقالت: "لا داعي للقلق إذا كنت تضيف القرفة باستمرار. هناك القليل من السعرات الحرارية. القهوة فيها سعرات حرارية. إذا شربنا القهوة السوداء دون سكر مع إضافة القرفة، فهذا لا يشكل خطورة على الخصر. ولكن عادة ما تضاف التوابل إلى القهوة مع الحليب، وهذا محتوى مختلف قليلاً من السعرات الحرارية".
إذا لم تكن التوابل شديدة الخطورة، فإن الشراب المركز (المطعمات) والحليب والقشدة والسكر يمكن أن تجعل القهوة مشروبًا عالي السعرات الحرارية إلى حد ما.
وأضافت: "هنا عليك إلقاء نظرة على المادة المضافة. من الواضح أننا إذا قارنا الحليب بالقشدة، نجد أن الحليب أقل سعرات حرارية. إذا أخذنا القهوة في مقهى، فهناك شراب مركز بالإضافة إلى القشدة. إذا أكلنا جيدا وبعدها شربنا كوب من اللاتيه، فسنضيف سعرات حرارية إلى وجبتنا، دون أن نلاحظ ذلك".
ونصحت الطبيبة بإضافة التوابل أو عصير الليمون إلى القهوة حتى لا تؤثر على اللياقة البدنية. أولئك الذين لا يشربون القهوة النقية سيتعين عليهم الاختيار بين الحليب أو السكر. في الوقت نفسه، أشارت إلى أنه لن يكون من الممكن استبدال الحليب الحيواني بحليب نباتي، لأنه مكافئ من حيث السعرات الحرارية.
ولفتت بانوفا أيضًا الانتباه إلى أنه يتم احتساء مشروبات القهوة مع حلويات عالية السعرات الحرارية
، مما يؤثر أيضًا بشكل سلبي على اللياقة. أخيرًا، تناول القهوة بكثرة يمنع امتصاص عدد من الفيتامينات.