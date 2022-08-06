https://arabic.sputniknews.com/20220806/لاعب-تنس-صيني-يوقف-مباراة-لإنقاذ-جامع-كرات-تعرض-لضربة-شمسفيديو-1066060453.html
لاعب تنس صيني يوقف مباراة لإنقاذ جامع كرات تعرض لضربة شمس...فيديو
لاعب تنس صيني يوقف مباراة لإنقاذ جامع كرات تعرض لضربة شمس...فيديو
نال لاعب تنس صيني مشارك في بطولة ليكسينغتون الأمريكية للتنس، الكثير من الإشادة على مواقع التواصل، خاطفا الأضواء في البطولة لموقفه الإنساني تجاه أحد جامعي... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T09:12+0000
2022-08-06T09:12+0000
2022-08-06T09:12+0000
رياضة
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البطولة التي تقام في أجواء قاسية تتميز بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، أدت لإصابة أحد جامعي الكرات بضربة شمس خلال مباراة كان طرفها الصيني جون تشنغ تشانغ، الذي شعر أن جامع الكرات ليس على ما يرام ولا يستطيع الوقوف.أوقف اللاعب الصيني اللقاء متجها نحو جامع الكرات، ليسأله عن صحته ويترك بعدها مضربه، حاملا الطفل إلى خارج الملعب ووضعه في منطقة بعيدة عن أشعة الشمس، ثم يقوم بتقديم الماء للطفل خلال فترة التأكد من سلامته من قبل الأطباء الموجودين في الملعب.وأشاد الحساب الرسمي للبطولة عبر تويتر بتصرف شانغ، وعلّق على اللقطة، بالقول: "يا له من تصرف رياضي!"، مرفقاً ذلك برمز التصفيق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
لاعب تنس صيني يوقف مباراة لإنقاذ جامع كرات تعرض لضربة شمس...فيديو
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نال لاعب تنس صيني مشارك في بطولة ليكسينغتون الأمريكية للتنس، الكثير من الإشادة على مواقع التواصل، خاطفا الأضواء في البطولة لموقفه الإنساني تجاه أحد جامعي الكرات.
البطولة التي تقام في أجواء قاسية تتميز بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، أدت لإصابة أحد جامعي الكرات بضربة شمس خلال مباراة كان طرفها الصيني جون تشنغ تشانغ، الذي شعر أن جامع الكرات ليس على ما يرام ولا يستطيع الوقوف.
أوقف اللاعب الصيني اللقاء متجها نحو جامع الكرات، ليسأله عن صحته ويترك بعدها مضربه، حاملا الطفل إلى خارج الملعب ووضعه في منطقة بعيدة عن أشعة الشمس، ثم يقوم بتقديم الماء للطفل خلال فترة التأكد من سلامته من قبل الأطباء الموجودين في الملعب.
وأشاد الحساب الرسمي للبطولة عبر تويتر بتصرف شانغ، وعلّق على اللقطة، بالقول: "يا له من تصرف رياضي!"، مرفقاً ذلك برمز التصفيق.