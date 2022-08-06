https://arabic.sputniknews.com/20220806/محاولة-اغتيال-جديدة-تطول-أحد-مسؤولي-مقاطعة-خيرسون-1066061675.html
محاولة اغتيال جديدة تطول أحد مسؤولي مقاطعة خيرسون
محاولة اغتيال جديدة تطول أحد مسؤولي مقاطعة خيرسون
أبلغ مصدر في إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا لوكالة "سبوتنيك" عن "محاولة اغتيال فيتالي غور، نائب رئيس إدارة نوفاياكاخوفكا للإسكان والخدمات المجتمعية، في مقاطعة... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T10:10+0000
2022-08-06T10:10+0000
2022-08-06T10:10+0000
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وأوضح المصدر، اليوم السبت: "وقع الهجوم بالقرب من المنزل الذي يسكنه فيتالي غور، وأطلق مجهولون النار على غور، باستخدام مسدس ماكاروف على الأرجح، حيث عُثر في مكان الاغتيال على فوارغ خاصة به".وأضاف المصدر: "وتوجّه غور بنفسه إلى المستشفى وهو في حالة حرجة للغاية، ويتم البت في مسألة نقله إلى شبه جزيرة القرم".وساعد سكان خيرسون، في 11 يوليو/تموز، بمنع محاولة اغتيال رئيس الإدارة العسكرية - المدنية للمنطقة، فلاديمير سالدو، وتم الكشف عن العبوة الناسفة وإبطال مفعولها في الوقت المناسب، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للإدارة.وجاء في البيان: "بفضل اليقظة من سكان خيرسون، كان من الممكن اكتشاف وتحييد عبوة ناسفة مرتجلة في الوقت المناسب مزروعة على طول طريق سيارة رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، فلاديمير سالدو". سكان خيرسون، الذين اكتشفوا شيئًا مشبوهًا، قاموا على الفور بإبلاغ القوات المسلحة الروسية. وقام خبراء المتفجرات بإبطال مفعول القنبلة. ولم تعد حياة الناس في خطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/سلطات-خيرسون-المنطقة-لم-تعد-تحت-ولاية-كييف-1066054610.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, رصد عسكري
محاولة اغتيال جديدة تطول أحد مسؤولي مقاطعة خيرسون
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أبلغ مصدر في إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا لوكالة "سبوتنيك" عن "محاولة اغتيال فيتالي غور، نائب رئيس إدارة نوفاياكاخوفكا للإسكان والخدمات المجتمعية، في مقاطعة خيرسون، وتم نقله إلى المستشفى بحالة خطيرة".
وأوضح المصدر، اليوم السبت: "وقع الهجوم بالقرب من المنزل الذي يسكنه فيتالي غور، وأطلق مجهولون النار على غور، باستخدام مسدس ماكاروف على الأرجح، حيث عُثر في مكان الاغتيال على فوارغ خاصة به".
وأضاف المصدر: "وتوجّه غور بنفسه إلى المستشفى وهو في حالة حرجة للغاية، ويتم البت في مسألة نقله إلى شبه جزيرة القرم".
وساعد سكان خيرسون، في 11 يوليو/تموز، بمنع محاولة اغتيال رئيس الإدارة العسكرية - المدنية للمنطقة، فلاديمير سالدو، وتم الكشف عن العبوة الناسفة وإبطال مفعولها في الوقت المناسب، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للإدارة.
وجاء في البيان
: "بفضل اليقظة من سكان خيرسون، كان من الممكن اكتشاف وتحييد عبوة ناسفة مرتجلة في الوقت المناسب مزروعة على طول طريق سيارة رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، فلاديمير سالدو". سكان خيرسون، الذين اكتشفوا شيئًا مشبوهًا، قاموا على الفور بإبلاغ القوات المسلحة الروسية. وقام خبراء المتفجرات بإبطال مفعول القنبلة. ولم تعد حياة الناس في خطر.