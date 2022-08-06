https://arabic.sputniknews.com/20220806/مرفأ-بيروت-جرح-لبنان-العميق-1066066812.html
مرفأ بيروت جرح لبنان العميق
مرفأ بيروت جرح لبنان العميق
مرّ عامان على انفجار مرفأ بيروت، الانفجار الذي أحدث جرحا كبيرا في تاريخ لبنان. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T12:25+0000
2022-08-06T12:25+0000
2022-08-06T12:25+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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مرفأ بيروت جرح لبنان العميق
مرفأ بيروت جرح لبنان العميق
هذا الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف، وتدمير نحو نصف المدينة، كما تسبب في خسائر قدرت بـ7.4 مليار دولار.وقد أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، لأهالي ضحايا وجرحى انفجار الميناء، بالتزامه بإحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيدا عن أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورّطه، لأن "لا أحد فوق القانون" حسب قوله.ورغم التصريحات الرئاسية والرسمية بإحقاق العدالة، إلاّ أن الكثير من المراقبين يشكّكون بموضوع التحقيق في انفجار المرفأ أو بإمكانية الوصول إلى نتائج، لأن لبنان حسب رأيهم منقسم طائفيا ومذهبيا، والقضاء جزء من الفسيفساء الطائفية والمذهبية.بالطبع كل هذه التجذابات والتحقيقات والتصريحات لن تنقذ المرفأ ولن تعيد للبنان مكانته عبر المرفأ إلى جميع أنحاء العالم.حول هذا الموضوع، يقول ضيف البرنامج، الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في سانت بطرسبورغ: التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: لينا المتني.
سبوتنيك عربي
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لينا المتني
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
مرفأ بيروت جرح لبنان العميق
تابعنا عبر
مرّ عامان على انفجار مرفأ بيروت، الانفجار الذي أحدث جرحا كبيرا في تاريخ لبنان.
هذا الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف، وتدمير نحو نصف المدينة، كما تسبب في خسائر قدرت بـ7.4 مليار دولار.
وقد أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، لأهالي ضحايا وجرحى انفجار الميناء
، بالتزامه بإحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيدا عن أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورّطه، لأن "لا أحد فوق القانون" حسب قوله.
ورغم التصريحات الرئاسية والرسمية بإحقاق العدالة، إلاّ أن الكثير من المراقبين يشكّكون بموضوع التحقيق في انفجار المرفأ أو بإمكانية الوصول إلى نتائج، لأن لبنان حسب رأيهم منقسم طائفيا ومذهبيا، والقضاء جزء من الفسيفساء الطائفية والمذهبية.
كما اعتبر النائب في البرلمان اللبناني عن دائرة بيروت الثانية، ملحم خلف، اليوم، أن "ما يعيشه من عرقلة وتكبيل للمسار القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت غير مقبول".
بالطبع كل هذه التجذابات والتحقيقات والتصريحات لن تنقذ المرفأ ولن تعيد للبنان مكانته عبر المرفأ إلى جميع أنحاء العالم.
حول هذا الموضوع، يقول ضيف البرنامج، الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في سانت بطرسبورغ:
"إن هذا الانفجار نتيجة لوضع الشرق الأوسط الذي تتحكم به الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة من خلال ترتيب الأدوار وإبراز دول على حساب الأخرى، فبعد أن كان لبنان يعتمد على قطاعات الخدمات والترانزيت وبعد تفجير المرفأ أضاع لبنان هذه الميزة".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: لينا المتني.