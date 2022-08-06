https://arabic.sputniknews.com/20220806/مسؤول-إيراني-يكشف-شرط-بلاده-للاتفاق-النهائي-في-مفاوضات-فيينا-النووية-1066064928.html

مسؤول إيراني يكشف شرط بلاده للاتفاق النهائي في مفاوضات فيينا النووية

مسؤول إيراني يكشف شرط بلاده للاتفاق النهائي في مفاوضات فيينا النووية

كشف محمد جمشيدي، نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للشؤون السياسية، شرط موافقة إيران على الاتفاق النهائي في المفاوضات النووية في فيينا. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T12:17+0000

2022-08-06T12:17+0000

2022-08-06T12:17+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال محمد جمشيدي، إنه "في جميع المحادثات الهاتفية التي أجراها إبراهيم رئيسي مع رؤساء فرنسا وروسيا والصين، كان الموقف الحاسم لرئيس الجمهورية هو أنه فقط عندما يتم حل وتسوية وغلق ملف المزاعم المتعلقة بإجراءات الضمانات، يمكن التوصل إلى الاتفاق النهائي".وكان دبلوماسي إيراني في فيينا، أكد أمس الجمعة، أن الساعات الجارية الآن حاسمة في مفاوضات فيينا، وأنه يجب "أن نحصل على ضمانة في أقرب وقت ممكن".وأضاف الدبلوماسي الإيراني، الذي لم يذكر اسمه، أنه "تم خلق قضايا أمنية مزعومة بضغوط سياسية، ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل".وأضاف: "الآن الساعات حاسمة ويجب أن نحصل على ضمانة في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "التركيز على بعض القضايا الهامشية البعيدة عن القضايا الرئيسية يظهر عدم جدية الطرف الآخر".وكانت مفاوضات فيينا النووية بين إيران والقوى الكبرى بمشاركة الولايات المتحدة قد استُؤنفت بشكل غير مباشر، الخميس الماضي، في العاصمة النمساوية فيينا.ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني