https://arabic.sputniknews.com/20220806/مصر-حجب-نتائج-الثانوية-العامة-لمدارس-كاملة-بسبب-الغش-الجماعي-1066063456.html
مصر... حجب نتائج الثانوية العامة لمدارس كاملة بسبب الغش الجماعي
مصر... حجب نتائج الثانوية العامة لمدارس كاملة بسبب الغش الجماعي
قال وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، إنه تقرر حجب نتائج الثانوية العامة لمدارس كاملة بسبب الغش الجماعي. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T10:53+0000
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جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر صحفي، قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم السبت.وأضاف الوزير أنه سيتم إعلان نتائج الطلاب في هذه اللجان عقب الانتهاء من التحقيقات.وأوضح أن ذلك سيكون خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.واعتمد وزير التعليم المصري نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022 التي من المقرر إعلانها بشكل رسمي اليوم.وقد أتاحت وزارة التعليم المصرية رابطا إلكترونيا، للاستعلام عن النتيجة.ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الإجمالي لعام 2022 نحو 649 ألف و387 طالبًا وطالبة لجميع الشعب.ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية (أدبي) نحو 256 ألف و366 طالبًا وطالبة.ويصل إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية (علمي) نحو 393 ألف و21 طالبًا وطالبة، بينهم 292 ألف و852 طالبة وطالبة في شعبة علمي علوم، بينما شعبة علمي رياضيات 100 ألف و169 طالبا وطالبة.وستتقوم الوزارة بإعلان شروط وآليات تقدم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، بعد 15 يوما ابتداءً من اليوم التالي لإعلان النتيجة، أي اعتبارا من غد الأحد، مقابل رسوم 300 جنيه للمادة الواحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصر-امتحانات-الثانوية-العامة-للعام-المقبل-ستكون-إلكترونية-1062832107.html
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مصر... حجب نتائج الثانوية العامة لمدارس كاملة بسبب الغش الجماعي
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قال وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، إنه تقرر حجب نتائج الثانوية العامة لمدارس كاملة بسبب الغش الجماعي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر صحفي، قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم السبت.
وأضاف الوزير أنه سيتم إعلان نتائج الطلاب في هذه اللجان عقب الانتهاء من التحقيقات.
وأوضح أن ذلك سيكون خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.
واعتمد وزير التعليم المصري نتيجة الثانوية العامة المصرية
للعام الدراسي 2021-2022 التي من المقرر إعلانها بشكل رسمي اليوم.
وقد أتاحت وزارة التعليم المصرية رابطا إلكترونيا، للاستعلام عن النتيجة.
ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الإجمالي لعام 2022 نحو 649 ألف و387 طالبًا وطالبة لجميع الشعب.
ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية (أدبي) نحو 256 ألف و366 طالبًا وطالبة.
ويصل إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية (علمي) نحو 393 ألف و21 طالبًا وطالبة، بينهم 292 ألف و852 طالبة وطالبة في شعبة علمي علوم، بينما شعبة علمي رياضيات 100 ألف و169 طالبا وطالبة.
وستتقوم الوزارة بإعلان شروط وآليات تقدم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، بعد 15 يوما ابتداءً من اليوم التالي لإعلان النتيجة، أي اعتبارا من غد الأحد، مقابل رسوم 300 جنيه للمادة الواحدة.