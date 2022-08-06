عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220806/مصر-حجب-نتائج-الثانوية-العامة-لمدارس-كاملة-بسبب-الغش-الجماعي-1066063456.html
مصر... حجب نتائج الثانوية العامة لمدارس كاملة بسبب الغش الجماعي
مصر... حجب نتائج الثانوية العامة لمدارس كاملة بسبب الغش الجماعي
قال وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، إنه تقرر حجب نتائج الثانوية العامة لمدارس كاملة بسبب الغش الجماعي. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T10:53+0000
2022-08-06T10:53+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102024/53/1020245318_0:9:1025:585_1920x0_80_0_0_8b1acb25b6f9388372226a36406e3fb1.jpg
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر صحفي، قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم السبت.وأضاف الوزير أنه سيتم إعلان نتائج الطلاب في هذه اللجان عقب الانتهاء من التحقيقات.وأوضح أن ذلك سيكون خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.واعتمد وزير التعليم المصري نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022 التي من المقرر إعلانها بشكل رسمي اليوم.وقد أتاحت وزارة التعليم المصرية رابطا إلكترونيا، للاستعلام عن النتيجة.ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الإجمالي لعام 2022 نحو 649 ألف و387 طالبًا وطالبة لجميع الشعب.ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية (أدبي) نحو 256 ألف و366 طالبًا وطالبة.ويصل إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية (علمي) نحو 393 ألف و21 طالبًا وطالبة، بينهم 292 ألف و852 طالبة وطالبة في شعبة علمي علوم، بينما شعبة علمي رياضيات 100 ألف و169 طالبا وطالبة.وستتقوم الوزارة بإعلان شروط وآليات تقدم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، بعد 15 يوما ابتداءً من اليوم التالي لإعلان النتيجة، أي اعتبارا من غد الأحد، مقابل رسوم 300 جنيه للمادة الواحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/مصر-امتحانات-الثانوية-العامة-للعام-المقبل-ستكون-إلكترونية-1062832107.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102024/53/1020245318_116:0:907:593_1920x0_80_0_0_4ccb30b4c2e4609dd035a5b2a18691b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن

مصر... حجب نتائج الثانوية العامة لمدارس كاملة بسبب الغش الجماعي

10:53 GMT 06.08.2022
© youtube/alalamمدرسة في مصر
مدرسة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© youtube/alalam
تابعنا عبرTelegram
قال وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، إنه تقرر حجب نتائج الثانوية العامة لمدارس كاملة بسبب الغش الجماعي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر صحفي، قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم السبت.
وأضاف الوزير أنه سيتم إعلان نتائج الطلاب في هذه اللجان عقب الانتهاء من التحقيقات.
وأوضح أن ذلك سيكون خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.
واعتمد وزير التعليم المصري نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022 التي من المقرر إعلانها بشكل رسمي اليوم.
وقد أتاحت وزارة التعليم المصرية رابطا إلكترونيا، للاستعلام عن النتيجة.
حاسوب لوحي تابلت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
التعليم المصرية: امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل ستكون إلكترونية
28 مايو, 21:54 GMT
ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الإجمالي لعام 2022 نحو 649 ألف و387 طالبًا وطالبة لجميع الشعب.
ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية (أدبي) نحو 256 ألف و366 طالبًا وطالبة.
ويصل إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية (علمي) نحو 393 ألف و21 طالبًا وطالبة، بينهم 292 ألف و852 طالبة وطالبة في شعبة علمي علوم، بينما شعبة علمي رياضيات 100 ألف و169 طالبا وطالبة.
وستتقوم الوزارة بإعلان شروط وآليات تقدم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، بعد 15 يوما ابتداءً من اليوم التالي لإعلان النتيجة، أي اعتبارا من غد الأحد، مقابل رسوم 300 جنيه للمادة الواحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала