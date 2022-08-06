https://arabic.sputniknews.com/20220806/مقتدى-الصدر-حل-البرلمان-العراقي-بات-مطلبا-شعبيا-وسياسيا-لا-بديل-عنه-1066086035.html

مقتدى الصدر: حل البرلمان العراقي بات مطلبا شعبيا وسياسيا لا بديل عنه

مقتدى الصدر: حل البرلمان العراقي بات مطلبا شعبيا وسياسيا لا بديل عنه

قال زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، اليوم السبت، إن حل البرلمان بات مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا لا بديل عنه. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T18:58+0000

2022-08-06T18:58+0000

2022-08-06T19:05+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "بفضل الله ونعمته وجهود المعتصمين الأبطال جاءت ردود إيجابية فيما يخص حل البرلمان وتجاوب شعبي وعشائري.. ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية بل والشيعية أيضا".ودعا الصدر في بيانه، القيادات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى وقفة جادة لإنقاذ العراق من "أنياب الفساد والتبعية" وتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالبلاد.وأمس أبدى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تأييده دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.وقال الحلبوسي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، إن "مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر".وتابع: "نؤيد المضي بانتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها، للشروع مجددا بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد".ودعا الصدر، الأربعاء الماضي، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.وقال الصدر في كلمة متلفزة: "ما يحدث من ثورة ليس صراعا على السلطة"، مضيفًا إنه إلى الآن لم يقرر خوض الانتخابات المقبلة في البلاد.وعبّر عن رفضه الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الحكومة الكاظمي، قائلا: "لا فائدة من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي في البلاد.كما دعا أنصاره إلى مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق تلك المطالب.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.

https://arabic.sputniknews.com/20220805/رئيسة-بعثة-الأمم-المتحدة-في-العراق-تصف-لقاءها-مع-الصدر-بالجيد-1066028897.html

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