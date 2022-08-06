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مقتل طفلين وقياديين في "قسد" بغارة نفذتها طائرة مسيرة تركية شرقي سوريا
مقتل طفلين وقياديين في "قسد" بغارة نفذتها طائرة مسيرة تركية شرقي سوريا
قتل 4 أشخاص بينهم قياديان في "قسد" المدعومة أمريكيا بقصف صاروخي عبر طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة لهم في مدينة القامشلي الحدودية شرقي سوريا. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T20:22+0000
2022-08-06T20:22+0000
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أخبار سوريا اليوم
قصف
الأكراد المدعومين من أمريكا
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وقالت مصادر مقربة من قوات "قسد" لمراسل "سبوتنيك"، إن سيارة انفجرت، مساء السبت 6 آب/ أغسطس، في حي الصناعة بمدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة السورية.وقالت المصادر إن الاستهداف خلف أيضاً أضراراً مادية كبيرة بالسيارات المتواجدة والمحال الصناعية مشيرة إلى أن التحقيق متواصل لمعرفة هوية القياديين اللذان قتلا في تفجير السيارة.وكانت طائرة مسيرة تركية قتلت قبل أيام أحد قيادي قوات "قسد" وهو كردي عراقي يدعى "علي شير" باستهداف سيارته في قرية تل جمعة بمحيط تل تمر شمالي غربي محافظة الحسكة هو مسؤول عما يسمى حفر الانفاق والخنادق.يشار إلى أن ما يقارب 50 عنصرا وقياديا في "قسد" المدعومة أمريكيا قتلوا خلال الفترة الماضية من خلال استهدافهم عبر الطائرات المسيرة التركية في أرياف محافظات الحسكة والرقة وحلب شمالي وشرقي سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/اشتباكات-بين-القبائل-العربية-ومسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1066076547.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, قصف, الأكراد المدعومين من أمريكا

مقتل طفلين وقياديين في "قسد" بغارة نفذتها طائرة مسيرة تركية شرقي سوريا

20:22 GMT 06.08.2022
© Sputnik . Atia Al atiaمقتل طفلين وقياديين اثتين في "قسد" بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا
مقتل طفلين وقياديين اثتين في قسد بغارة لطائرة مسيرة تركية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© Sputnik . Atia Al atia
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قتل 4 أشخاص بينهم قياديان في "قسد" المدعومة أمريكيا بقصف صاروخي عبر طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة لهم في مدينة القامشلي الحدودية شرقي سوريا.
وقالت مصادر مقربة من قوات "قسد" لمراسل "سبوتنيك"، إن سيارة انفجرت، مساء السبت 6 آب/ أغسطس، في حي الصناعة بمدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة السورية.

ووفقاً للمصادر بينت نتائج التحقيق الأولية أن طائرة مسيرة للجيش التركي قامت باستهداف سيارة ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان كانا في مكان الاستهداف وإصابة مواطنين اثنين حالاتهم حرجة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت المصادر إن الاستهداف خلف أيضاً أضراراً مادية كبيرة بالسيارات المتواجدة والمحال الصناعية مشيرة إلى أن التحقيق متواصل لمعرفة هوية القياديين اللذان قتلا في تفجير السيارة.
صور ملحقة بتقرير/ Re: اشتباكات مسلحة بين القبائل العربية ومسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
اشتباكات بين القبائل العربية ومسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
15:12 GMT
وكانت طائرة مسيرة تركية قتلت قبل أيام أحد قيادي قوات "قسد" وهو كردي عراقي يدعى "علي شير" باستهداف سيارته في قرية تل جمعة بمحيط تل تمر شمالي غربي محافظة الحسكة هو مسؤول عما يسمى حفر الانفاق والخنادق.
يشار إلى أن ما يقارب 50 عنصرا وقياديا في "قسد" المدعومة أمريكيا قتلوا خلال الفترة الماضية من خلال استهدافهم عبر الطائرات المسيرة التركية في أرياف محافظات الحسكة والرقة وحلب شمالي وشرقي سوريا.
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