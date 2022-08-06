https://arabic.sputniknews.com/20220806/مقتل-فلسطيني-وإصابة-4-آخرين-جراء-قصف-إسرائيلي-على-خان-يونس--1066057726.html

مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين جراء قصف إسرائيلي على خان يونس

مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين جراء قصف إسرائيلي على خان يونس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين جراء قصف إسرائيلي على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة صباح اليوم السبت. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T07:22+0000

2022-08-06T07:22+0000

2022-08-06T07:22+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة عبر "تويتر"، إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف خان يونس صباح اليوم، أسفر عن مقتل مواطن وإصابة 4 آخرين.وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن طائرة حربية دون طيار إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه أرض زراعية في منطقة الزنة شرقي بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.وحسب الوكالة، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، عن مقتل 11 مواطنا، بينهم طفلة (5 أعوام) وسيدة، وإصابة أكثر من 80 آخرين.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وشنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت سابق، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى بينهم طفلة، وأكثر من 65 مصابا.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-19-عنصرا-من-الجهاد-الإسلامي-في-الضفة-الغربية-صور-1066055878.html

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أخبار قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي