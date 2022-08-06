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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220806/مكتب-زيلينسكي-أوكرانيا-تتسلم-دبابات-وطائرات-من-مقدونيا-الشمالية--1066076853.html
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تتسلم دبابات وطائرات من مقدونيا الشمالية
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تتسلم دبابات وطائرات من مقدونيا الشمالية
أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن مقدونيا الشمالية، سلمت أوكرانيا، دبابات وطائرات، لدعمها ضد القوات الروسية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T15:10+0000
2022-08-06T15:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
مساعدات
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قال مساعد الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك: "الكثير من الشعوب اليوم أظهرت شجاعة أكثر من شجاعة نصف دول مجموعة العشرين، مثل مقدونيا الشمالية بتقديمها الدعم في صورة دبابات وطائرات".وتتلقى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، دعما يقدر بمليارات الدولارات، من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.وسبق أن أكدت روسيا أن أي شحنة أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.واعتبرت الخارجية الروسية أن الدول الغربية "تلعب بالنار" وتسهم في إطالة أمد النزاع في أوكرانيا عبر إمداد كييف بالأسلحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/هولندا-لن-نتوقف-عن-تزويد-أوكرانيا-بالسلاح-خلال-هذا-المنعطف-الحاسم-1065713954.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, مساعدات

مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تتسلم دبابات وطائرات من مقدونيا الشمالية

15:10 GMT 06.08.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية
أفراد في القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن مقدونيا الشمالية، سلمت أوكرانيا، دبابات وطائرات، لدعمها ضد القوات الروسية.
قال مساعد الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك: "الكثير من الشعوب اليوم أظهرت شجاعة أكثر من شجاعة نصف دول مجموعة العشرين، مثل مقدونيا الشمالية بتقديمها الدعم في صورة دبابات وطائرات".
وتتلقى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، دعما يقدر بمليارات الدولارات، من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.
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وسبق أن أكدت روسيا أن أي شحنة أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
واعتبرت الخارجية الروسية أن الدول الغربية "تلعب بالنار" وتسهم في إطالة أمد النزاع في أوكرانيا عبر إمداد كييف بالأسلحة.
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