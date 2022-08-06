https://arabic.sputniknews.com/20220806/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-مجلس-الأمن-يعقد-جلسة-لمناقشة-الهجوم-الإسرائيلي-على-غزة--1066085872.html

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على غزة

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على غزة

صرح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الاثنين، بطلب من دولة فلسطين، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T18:51+0000

2022-08-06T18:51+0000

2022-08-06T18:52+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1066071167_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_53a2fe5758b1d34f5cdf7872f395c036.jpg

وقال منصور في مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، إنه تم التواصل مع رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، بما في ذلك المندوب العربي في المجلس (الإمارات العربية المتحدة)، للاستجابة لطلب دولة فلسطين بأن يتحمل المجلس مسؤولياته بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة وإدانته، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وأضاف أن العديد من الوفود من أعضاء مجلس الأمن عبرت عن استجابتها لهذا الطلب، الذي تم عبر دولة الإمارات المندوب العربي في المجلس، وتم الاتفاق على عقد جلسة مغلقة للمجلس بعد ظهر الاثنين، للتعاطي مع هذا الطلب، وبحث العدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة.وأكد منصور أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين والاستجابة لضرورات إدانة ووقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 125 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/سرايا-القدس-تعلن-عن-عملية-مشتركة-للفصائل-الفلسطينية-استهدفت-مستوطنات-إسرائيلية-بالصواريخ-1066073848.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, إلغاء جلسة لمجلس الأمن الدولي