https://arabic.sputniknews.com/20220806/مورا-هناك-إمكانية-لإحياء-الاتفاق-النووي-مع-إيران-خلال-72-ساعة-1066067471.html
مورا: هناك إمكانية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران خلال 72 ساعة
مورا: هناك إمكانية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران خلال 72 ساعة
كشف مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالمحادثات حول الملف النووي الإيراني إنريكي مورا، أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال الـ72 الساعة المقبلة، لكن عدم... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T12:37+0000
2022-08-06T12:37+0000
2022-08-06T12:37+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال مورا في تصريحات مع موقع "إيران إنترناشونال"، إنه "من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون الـ72 الساعة المقبلة، ولكن إذا لم يتم ذلك، فهذا لا يعني نهاية العملية".وكان دبلوماسي إيراني في فيينا أكد، أمس الجمعة، أن الساعات الجارية الأن حاسمة في مفاوضات فيينا، وأنه يجب "أن نحصل على ضمانة في أقرب وقت ممكن".وأضاف الدبلوماسي الإيراني، الذي لم تذكر اسمه، أنه "تم خلق قضايا أمنية مزعومة بضغوط سياسية، ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل".وتابع: "الآن الساعات حاسمة ويجب أن نحصل على ضمانة في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "التركيز على بعض القضايا الهامشية البعيدة عن القضايا الرئيسية يظهر عدم جدية الطرف الآخر".وكانت مفاوضات فيينا النووية بين إيران والقوى الكبرى بمشاركة الولايات المتحدة قد استُؤنفت بشكل غير مباشر، الخميس الماضي، في العاصمة النمساوية فيينا.ويخيّم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقّع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/أمريكا-تكشف-الظرف-الذي-قد-تستخدم-فيه-السلاح-النووي-1066049232.html
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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار الاتحاد الأوروبي
مورا: هناك إمكانية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران خلال 72 ساعة
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كشف مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالمحادثات حول الملف النووي الإيراني إنريكي مورا، أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال الـ72 الساعة المقبلة، لكن عدم حدوث ذلك لا يعني نهاية المفاوضات".
وقال مورا في تصريحات مع موقع
"إيران إنترناشونال"، إنه "من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون الـ72 الساعة المقبلة، ولكن إذا لم يتم ذلك، فهذا لا يعني نهاية العملية".
وكان دبلوماسي إيراني في فيينا أكد، أمس الجمعة، أن الساعات الجارية الأن حاسمة في مفاوضات فيينا
، وأنه يجب "أن نحصل على ضمانة في أقرب وقت ممكن".
وأضاف الدبلوماسي الإيراني، الذي لم تذكر اسمه، أنه "تم خلق قضايا أمنية مزعومة بضغوط سياسية، ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل".
وتابع: "الآن الساعات حاسمة ويجب أن نحصل على ضمانة في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "التركيز على بعض القضايا الهامشية البعيدة عن القضايا الرئيسية يظهر عدم جدية الطرف الآخر".
وكانت مفاوضات فيينا النووية بين إيران والقوى الكبرى بمشاركة الولايات المتحدة قد استُؤنفت بشكل غير مباشر، الخميس الماضي، في العاصمة النمساوية فيينا.
ويخيّم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي
، الموقّع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران
بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.