https://arabic.sputniknews.com/20220806/موسكو-وقوع-حادث-في-محطة-زابوروجيه-النووية-سيسبب-كارثة-عالمية-يتجاوز-نطاقها-تشيرنوبيل-وفوكوشيما-1066087812.html

موسكو: وقوع حادث في محطة "زابوروجيه" النووية سيسبب كارثة عالمية يتجاوز نطاقها تشيرنوبيل وفوكوشيما

موسكو: وقوع حادث في محطة "زابوروجيه" النووية سيسبب كارثة عالمية يتجاوز نطاقها تشيرنوبيل وفوكوشيما

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه في حال وقوع حادث في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ستحدث كارثة تتجاوز عواقبها حوادث محطات الطاقة النووية في تشيرنوبيل... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T20:16+0000

2022-08-06T20:16+0000

2022-08-06T20:16+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا الاتحادية العقيد ميخائيل ميزينتسيف "في حال وقوع حادث في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ستحدث كارثة عالمية من صنع الإنسان، من حيث حجم التلوث الإشعاعي، ستتجاوز إلى حد كبير عواقب الحوادث التي وقعت في محطتي الطاقة النووية في تشيرنوبيل وفوكوشيما".وتابع "يمكن أن يتفاقم الوضع بشكل خطير بسبب الأحوال الجوية السيئة ومحطة الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا (بسعة 3000 ميغاواط) وتخزين الوقود النووي في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، وكذلك الممرات المائية. وسيصبح البحر الأسود ومضيق البوسفور غير مناسب للملاحة لفترة طويلة، وستكون سواحل تركيا وجورجيا وأبخازيا وبلغاريا ورومانيا ملوثة بمستويات عالية من الإشعاع ".كما أعلنت الدفاع الروسية أن مسلحين أوكرانيين قاموا بتلغيم جسر بري عبر نهر كونكا في منطقة زابوروجيه لتفجيره واتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية.وشدد مرة أخرى على أنه خلال العملية الخاصة، لا تقوم القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريات دونينسك ولوغانسك الشعبيتين بضرب البنية التحتية المدنية وتعامل السكان بشكل إنساني حصريا وتزويد المدنيين بالمساعدة والدعم الشاملين.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-قلقون-من-القصف-الذي-تعرضت-له-محطة-زابوروجيه-النووية-1066085243.html

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أخبار روسيا اليوم, الدفاع, أخبار أوكرانيا, قصف, محطة نووية