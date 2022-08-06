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نصر الله: "حزب الله" على تواصل دائم بقادة المقاومة في فلسطين بشأن غزة
نصر الله: "حزب الله" على تواصل دائم بقادة المقاومة في فلسطين بشأن غزة
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أنه على تواصل دائم مع قادة حركة "الجهاد الإسلامي" وحركة "حماس" بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T20:10+0000
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2022-08-06T20:11+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
حسن نصر الله
أخبار فلسطين اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال نصر الله في كلمة اليوم السبت وأضاف "نحن في حزب الله نتابع ما يجري وعلى تواصل دائم مع قيادات حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس وبقية الفصائل، ونعتقد أن يد المقاومة ستكون هي العليا في هذه المعركة".وتابع نصر الله "العدو مخطئ في التقدير، وأقو له لا تخطئ التقدير مع لبنان، لأن المقاومة لن تسكت على أي عدوان أو انتقاص من حقوقنا".واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 125 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-مجلس-الأمن-يعقد-جلسة-لمناقشة-الهجوم-الإسرائيلي-على-غزة--1066085872.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, حسن نصر الله, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم العربي
نصر الله: "حزب الله" على تواصل دائم بقادة المقاومة في فلسطين بشأن غزة
20:10 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 20:11 GMT 06.08.2022) تابعنا عبر
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أنه على تواصل دائم مع قادة حركة "الجهاد الإسلامي" وحركة "حماس" بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ورد الهجوم بكل الوسائل.
القاهرة - سبوتنيك. وقال نصر الله في كلمة اليوم السبت
"من حق الشعب الفلسطيني وحركة المقاومة أن ترد على هذا الاعتداء بالوسائل والأساليب التي تراها مناسبة، ويجب على كل شريف في العالم أن يدعم هذا الحق".
وأضاف "نحن في حزب الله نتابع ما يجري وعلى تواصل دائم مع قيادات حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس وبقية الفصائل، ونعتقد أن يد المقاومة ستكون هي العليا في هذه المعركة".
وتابع نصر الله "العدو مخطئ في التقدير، وأقو له لا تخطئ التقدير مع لبنان، لأن المقاومة لن تسكت على أي عدوان أو انتقاص من حقوقنا".
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري
، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إطلاق نحو 100 صاروخ
باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 125 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.