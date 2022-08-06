https://arabic.sputniknews.com/20220806/هل-يتحول-التصعيد-الإسرائيلي-في-قطاع-غزة-إلى-حرب-مع-الفصائل-الفلسطينية--1066073593.html

هل يتحول التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة إلى حرب مع الفصائل الفلسطينية

هل يتحول التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة إلى حرب مع الفصائل الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين جراء قصف إسرائيلي على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة صباح اليوم. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T14:05+0000

2022-08-06T14:05+0000

2022-08-06T14:05+0000

راديو

بوضوح

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1066072667_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_77422ae0e5ebac90dbdf1e1cea6bd4eb.png

هل يتحول التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة إلى حرب مع الفصائل الفلسطينية هل يتحول التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة إلى حرب مع الفصائل الفلسطينية

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة عبر "تويتر"، إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف خان يونس صباح اليوم، أسفر عن مقتل مواطن وإصابة 4 آخرين.وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن طائرة حربية دون طيار إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه أرض زراعية في منطقة الزنة شرقي بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.واستدرك قائلا: "لكن في إسرائيل يستخدم المعسكر اليميني الدين كسلم للصعود إلى مآربه السياسية وهم دائماً "المعسكر اليمين الإسرائيلي" معنيون بتأجيج فتيل الحرب الدينية وإعطاء انطباع بأن هذه المعركة تتعلق بجميع المسلمين ضد جميع اليهود وهذا هو الوتر الحساس الذي يجعل من هذه الطروحات اليمينية عملة رابحة في إسرائيل عشية العملية الانتخابية لديهم".وفيما يخص ما يحدث من تطورات ميدانية في قطاع غزة، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية بقطاع غزة أسامة الحاج أحمد "إن إسرائيل لازالت تقوم باستهداف كل الأماكن بدون أي اعتبار لأطفال أو شيوخ أو لأماكن يسكن فيها مدنيون ومازالت إسرائيل تقوم بالبطش والقتل دون أي اعتبار".وتابع: "فالكيان الإسرائيلي لا يستجيب لأي مطلب فلسطيني إلا عبر الصمود والنضال والكفاح المستمر من الفلسطينيين، لذلك بالكفاح الفلسطيني المستمر ومزيد من الضربات الموجهة لإسرائيل، من الممكن أن تستجيب إسرائيل لمطالب الفلسطينيين في هذه الحالة".وفي السياق نفسه قال الخبير في الشئون الإسرائيلية د. ناجي شكري الظاظا "إن إسرائيل كانت تمهد لهذه العملية العسكرية منذ أسبوع إعلامياً وعسكرياً وميدانياً، عندما ألزمت مستوطنيين النزول إلى الملاجئ وأوقفت الحياة الاقتصادية والمدنية".ودلل على ذلك قائلا: "الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أشهر بل سنوات في مراحل متعددة كان يتجنب استهداف المرافق المأهولة والمواقع العسكرية المقاومة التي يتواجد فيها العنصر البشري ولكن هذه المرة نشر الجيش الإسرائيلي بالأمس صور استهداف مرافق مأهولة ويوجد بها عناصر بشرية بشكلٍ واضح وكأنه يريد أن يرسل رسائل مفادها أنه يستطيع أن يستهدف من يشاء وقتما يشاء في الساحة الفلسطينية، مما يعكس رغبة إسرائيلية لتغيير قواعد الاشتباك التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية وهذا ما ترفضه المقاومة الفلسطينية بشكلٍ أو بأخر".وأشار إلى أن "الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التصعيد، ولا يمكن نسيان أن هناك اقتحامات معدة مسبقاً للمسجد الأقصى من قبل جماعات يهودية بما يدعونه ذكرى خراب الهيكل وقد يؤثر هذا على مجريات الأحداث".وبالنسبة لموقف منظمة التحرير الفلسطينية قال الظاظا: "هو موقف سلطة أي الموقف الذي يحاول أن يكون براجماتياً ولا يقدم دعما لقطاع غزة سواء على المستوى الإنساني أو الصحي أو الاجتماعي، فالسلطة الفلسطينية دورها سلبي دائماً في المواجهات مع إسرائيل".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, بوضوح, аудио