https://arabic.sputniknews.com/20220806/هنية-يجري-اتصالات-بقوى-إقليمية-ودولية-لوقف-مخطط-إسرائيل-لاقتحام-الأقصى-1066091196.html
هنية يجري اتصالات بقوى إقليمية ودولية لوقف مخطط إسرائيل لاقتحام الأقصى
هنية يجري اتصالات بقوى إقليمية ودولية لوقف مخطط إسرائيل لاقتحام الأقصى
أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اتصالات إقليمية ودولية لوقف مخططات إسرائيل لاقتحام المسجد الأقصى. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T22:17+0000
2022-08-06T22:17+0000
2022-08-06T22:17+0000
إسرائيل
حركة حماس
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ونقل وكالة "قدس برس" عن الحركة قولها بأن هنية، أجرى ليل السبت، اتصالات مع كل من مصر وقطر والأمم المتحدة، أكد خلالها "رفض ما يخطط له الاحتلال من اقتحامات للمسجد الأقصى".وشدد هنية خلال اتصالاته على ضرورة وقف الاقتحامات، محذرا من وصول الأوضاع "إلى مآلات لا يتحكم بها أحد، خاصة في ظل استمرار العدوان على أهلنا في غزة"، على حد تعبيره.جاءت اتصالات هنية في أعقاب قرار إسرائيل بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، غدا الأحد، الذي يصادف إحياء اليهود ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن رئيس الوزراء يائير لابيد قرر في نهاية مناقشة أجراها حول فعاليات ذكرى "خراب الهيكل" غدا إجراء تلك الفعاليات كما هو مخطط لها، وأن يُسمح للمستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى، وكذلك أعضاء الكنيست المتطرفين.وشارك ممثلون عن الشرطة ووزارة الأمن الداخلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووكالات أخرى في تقييم الوضع، فيما أعلن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير عزمه اقتحام ساحات المسجد الأقصى غدا الأحد.
إسرائيل
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إسرائيل, حركة حماس
هنية يجري اتصالات بقوى إقليمية ودولية لوقف مخطط إسرائيل لاقتحام الأقصى
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أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اتصالات إقليمية ودولية لوقف مخططات إسرائيل لاقتحام المسجد الأقصى.
ونقل وكالة
"قدس برس" عن الحركة قولها بأن هنية، أجرى ليل السبت، اتصالات مع كل من مصر وقطر والأمم المتحدة، أكد خلالها "رفض ما يخطط له الاحتلال من اقتحامات للمسجد الأقصى".
وشدد هنية خلال اتصالاته على ضرورة وقف الاقتحامات، محذرا من وصول الأوضاع "إلى مآلات لا يتحكم بها أحد، خاصة في ظل استمرار العدوان على أهلنا في غزة"، على حد تعبيره.
جاءت اتصالات هنية في أعقاب قرار إسرائيل بالسماح للمستوطنين
باقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، غدا الأحد، الذي يصادف إحياء اليهود ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن رئيس الوزراء يائير لابيد قرر في نهاية مناقشة أجراها حول فعاليات ذكرى "خراب الهيكل" غدا إجراء تلك الفعاليات كما هو مخطط لها، وأن يُسمح للمستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى، وكذلك أعضاء الكنيست المتطرفين.
وشارك ممثلون عن الشرطة ووزارة الأمن الداخلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووكالات أخرى في تقييم الوضع، فيما أعلن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير عزمه اقتحام ساحات المسجد الأقصى غدا الأحد.