https://arabic.sputniknews.com/20220806/وزارة-العدل-السعودية-وصول-القاصر-إلى-مرحلة-الرشد-لا-يحتاج-إلى-استخراج-إثبات-1066060798.html
وزارة العدل السعودية: وصول القاصر إلى مرحلة الرشد لا يحتاج إلى استخراج إثبات
وزارة العدل السعودية: وصول القاصر إلى مرحلة الرشد لا يحتاج إلى استخراج إثبات
أوضحت وزارة العدل السعودية بعض ما يتعلق بالقاصر من أحكام الولاية وبلوغه سن الرشد. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T09:26+0000
2022-08-06T09:26+0000
2022-08-06T09:26+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لما نشرته جريدة "عكاظ"، أكدت وزارة العدل السعودية أن بلوغ القاصر مرحلة الرشد لا يحتاج إلى استخراج إثبات بذلك.وأشارت الوزارة إلى أن هذا البلوغ يتم تلقائيا عقب وصوله إلى سن الـ18، مشيرة إلى أن الولاية المالية على القاصر تكون حتى بلوغه أيضا سن الـ18 من عمره فقط.ولفتت إلى إمكانية التقدم بطلب إقامة الولاية المالية على القاصر سناً أو عقلاً عبر رابط إلكتروني نشرته عبر موقعها.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/العدل-السعودية-وثيقة-توثيق-الطلاق-هي-البديل-عن-صك-الطلاق-1065731788.html
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أخبار السعودية اليوم
وزارة العدل السعودية: وصول القاصر إلى مرحلة الرشد لا يحتاج إلى استخراج إثبات
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أوضحت وزارة العدل السعودية بعض ما يتعلق بالقاصر من أحكام الولاية وبلوغه سن الرشد.
ووفقا لما نشرته
جريدة "عكاظ"، أكدت وزارة العدل السعودية أن بلوغ القاصر مرحلة الرشد لا يحتاج إلى استخراج إثبات بذلك.
وأشارت الوزارة
إلى أن هذا البلوغ يتم تلقائيا عقب وصوله إلى سن الـ18، مشيرة إلى أن الولاية المالية على القاصر تكون حتى بلوغه أيضا سن الـ18 من عمره فقط.
وقررت الوزارة ذلك، مؤكدة أن السند القانوني هو المادة "224 مكرر" من نظام المرافعات الشرعية.
ولفتت إلى إمكانية التقدم بطلب إقامة الولاية المالية على القاصر سناً أو عقلاً عبر رابط إلكتروني نشرته عبر موقعها.