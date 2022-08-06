https://arabic.sputniknews.com/20220806/وزارة-الكهرباء-العراقية-توضح-سبب-انقطاع-التيار-الكهربائي-عن-محافظات-الجنوب--1066056534.html
وزارة الكهرباء العراقية توضح سبب انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات الجنوب
وزارة الكهرباء العراقية توضح سبب انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات الجنوب
أوضحت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، سبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن محافظات جنوبي البلاد. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T06:53+0000
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وحسب موقع "السومرية نيوز"، قال متحدث الوزارة، أحمد موسى، إن "ما تم تداوله حول احتراق المحطة الغازية للطاقة الكهربائية في البصرة وخروجها عن الخدمة هي أنباء غير صحيحة".وأشار إلى أنه "جرى عزل مكان الحادث وإعادة الخطوط والوحدات التي انفصلت إلى العمل تباعا".وكانت أنباء قد تداولت حول "احتراق المحطة الغازية للطاقة الكهربائية في البصرة وخروجها عن الخدمة دون معرفة الأسباب".وتشهد محافظات جنوبي العراق البصرة وذي قار وميسان انقطاعا تاما في التيار الكهربائي.وأعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار مساء الجمعة، أنه "حدث إطفاء عام في عدد من المحافظات الجنوبية".وفي السياق، أكد فرع توزيع كهرباء ميسان "حدوث إطفاء تام في عموم المحافظة مساء أمس الجمعة، مع محافظات جنوبية أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220727/رئيس-وزراء-العراق-يضع-حجر-أساس-محطة-كهرباء-في-الأنبار-بطاقة-1640-ميغاواط-1065639522.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
وزارة الكهرباء العراقية توضح سبب انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات الجنوب
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أوضحت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، سبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن محافظات جنوبي البلاد.
وحسب موقع "السومرية نيوز"، قال
متحدث الوزارة، أحمد موسى، إن "ما تم تداوله حول احتراق المحطة الغازية للطاقة الكهربائية في البصرة وخروجها عن الخدمة هي أنباء غير صحيحة".
وأضاف أن "العارض فني يتمثل بانفجار بأحد قواطع الدورة ومحول التيار من جهة خط الخور بسبب درجات الحرارة العالية وزيادة الأحمال".
وأشار إلى أنه "جرى عزل مكان الحادث وإعادة الخطوط والوحدات التي انفصلت إلى العمل تباعا".
وكانت أنباء قد تداولت حول "احتراق المحطة الغازية للطاقة الكهربائية في البصرة وخروجها عن الخدمة دون معرفة الأسباب".
وتشهد محافظات جنوبي العراق
البصرة وذي قار وميسان انقطاعا تاما في التيار الكهربائي.
وأعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار مساء الجمعة، أنه "حدث إطفاء عام في عدد من المحافظات الجنوبية".
وفي السياق، أكد فرع توزيع كهرباء ميسان "حدوث إطفاء تام في عموم المحافظة مساء أمس الجمعة، مع محافظات جنوبية أخرى".