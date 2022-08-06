https://arabic.sputniknews.com/20220806/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بعد-تقييم-الوضع-يأمر-بمواصلة-عملية-الفجر-1066060363.html
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تقييم الوضع يأمر بمواصلة عملية "الفجر"
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تقييم الوضع يأمر بمواصلة عملية "الفجر"
أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بعد تقييم الوضع بمشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ القانون، بمواصلة العملية ضد "الجهاد الإسلامي"، بحسب الخدمة الصحفية لوزارة... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T09:10+0000
2022-08-06T09:10+0000
2022-08-06T09:10+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت الوزارة في بيان إن "الوزير غانتس أصدر تعليماته للإدارة العسكرية بمواصلة العملية ضد الجهاد الإسلامي بالتركيز على إجراءات منع الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل".يشار إلى أن رئيس الأركان العامة للجيش أفيف كوخافي، وممثلين عن وزارة الدفاع، ورئيس دائرة المخابرات في جيش الدفاع الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين آخرين رفيعي المستوى شاركوا في تقييم الوضع. كما طالب غانتس بأن تركز الإدارات جهودها على دعم سكان المناطق الحدودية الإسرائيلية الذين يعانون من قصف فلسطينيي من غزة.بدأ الجيش الإسرائيلي يوم أمس الجمعة عملية "الفجر" ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وأكدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مقتل أحد قادة جناحها العسكري تيسير الجعبري، خلال غارة جوية. وعملت صفارات الإنذار في المناطق المتاخمة لقطاع غزة في إسرائيل طوال الليل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم
وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تقييم الوضع يأمر بمواصلة عملية "الفجر"
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أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بعد تقييم الوضع بمشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ القانون، بمواصلة العملية ضد "الجهاد الإسلامي"، بحسب الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع.
وقالت الوزارة في بيان إن "الوزير غانتس أصدر تعليماته للإدارة العسكرية بمواصلة العملية ضد الجهاد الإسلامي بالتركيز على إجراءات منع الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل".
يشار إلى أن رئيس الأركان العامة للجيش أفيف كوخافي، وممثلين عن وزارة الدفاع، ورئيس دائرة المخابرات في جيش الدفاع الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين آخرين رفيعي المستوى شاركوا في تقييم الوضع. كما طالب غانتس بأن تركز الإدارات جهودها على دعم سكان المناطق الحدودية الإسرائيلية الذين يعانون من قصف فلسطينيي من غزة.
بدأ الجيش الإسرائيلي يوم أمس الجمعة عملية "الفجر" ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وأكدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مقتل أحد قادة جناحها العسكري تيسير الجعبري، خلال غارة جوية. وعملت صفارات الإنذار في المناطق المتاخمة لقطاع غزة في إسرائيل طوال الليل.