https://arabic.sputniknews.com/20220806/وزير-الدفاع-البولندي-يعلن-عن-وصول-مقاتلات-إف-22-الأمريكية-1066058281.html
وزير الدفاع البولندي يعلن عن وصول مقاتلات "إف-22" الأمريكية
وزير الدفاع البولندي يعلن عن وصول مقاتلات "إف-22" الأمريكية
أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن المقاتلات الأمريكية من طراز F-22 وصلت إلى بولندا. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T07:45+0000
2022-08-06T07:45+0000
2022-08-06T07:45+0000
رصد عسكري
بولندا
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يشار إلى أن المقاتلات من سرب المقاتلات 90 التابع لسلاح الجو الأمريكي. وفقًا للوزير ، فقد هبطت في القاعدة الجوية التكتيكية رقم 32 في لاسك.وأضاف أنه تم نشر طائرات "F-22" الأمريكية في بولندا في إطار مهمة Air Shielding لتحالف شمال الأطلسي.في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن القوات الأمريكية نقلت ست مقاتلات متعددة المهام من طراز "F-22" من ألاسكا إلى قاعدة جوية في بريطانيا. بعد ذلك، حلقت المقاتلات إلى مدينة لاسك البولندية.
بولندا
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, بولندا
وزير الدفاع البولندي يعلن عن وصول مقاتلات "إف-22" الأمريكية
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أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن المقاتلات الأمريكية من طراز F-22 وصلت إلى بولندا.
يشار إلى أن المقاتلات من سرب المقاتلات 90 التابع لسلاح الجو الأمريكي. وفقًا للوزير ، فقد هبطت في القاعدة الجوية التكتيكية رقم 32 في لاسك.
وأضاف أنه تم نشر طائرات "F-22" الأمريكية في بولندا في إطار مهمة Air Shielding لتحالف شمال الأطلسي.
في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن القوات الأمريكية نقلت ست مقاتلات متعددة المهام من طراز "F-22" من ألاسكا إلى قاعدة جوية في بريطانيا. بعد ذلك، حلقت المقاتلات إلى مدينة لاسك البولندية.