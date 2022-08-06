https://arabic.sputniknews.com/20220806/وسائل-إعلام-الجيش-الصيني-يتجاهل-محاولات-أمريكا-الاتصال-به-1066054497.html
وسائل إعلام: الجيش الصيني يتجاهل محاولات أمريكا الاتصال به
وسائل إعلام: الجيش الصيني يتجاهل محاولات أمريكا الاتصال به
أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن ممثلي القيادة العسكرية الأمريكية حاولوا مرارًا الاتصال بنظرائهم الصينيين وسط تصاعد التوترات حول تايوان، لكنهم لا يردون على... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T04:33+0000
2022-08-06T04:33+0000
2022-08-06T04:33+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104257/34/1042573457_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46265fca9aa4fdb0015fb08eca296760.jpg
وكتبت بوليتيكو نقلاً عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمحاولات "لم يرد القادة العسكريون الصينيون على مكالمات متعددة من نظرائهم الأمريكيين هذا الأسبوع".جرى آخر اتصال على مستوى رؤساء الأركان العامة للبلدين في 7 يوليو/تموز.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أمس، إن الجيشين الأمريكي والصيني يحتفظان بالقدرة على التواصل، لكن تقليص قنوات الاتصال يزيد من المخاطر.وأطلقت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان الشرقي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه هذا الأسبوع.يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان منذ أربعة عشر عاما.وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وأقاربها المقربين بسبب زيارتها الاستفزازية لتايوان التي وجهت ضربة خطيرة لمبدأ صين واحدة وعرضت السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104257/34/1042573457_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_9e0cea819fe1bd5418ba629109a6c8ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
وسائل إعلام: الجيش الصيني يتجاهل محاولات أمريكا الاتصال به
تابعنا عبر
أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن ممثلي القيادة العسكرية الأمريكية حاولوا مرارًا الاتصال بنظرائهم الصينيين وسط تصاعد التوترات حول تايوان، لكنهم لا يردون على المكالمات.
جرى آخر اتصال على مستوى رؤساء الأركان العامة للبلدين في 7 يوليو/تموز.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أمس، إن الجيشين الأمريكي والصيني يحتفظان بالقدرة على التواصل، لكن تقليص قنوات الاتصال يزيد من المخاطر.
وأطلقت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان الشرقي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه هذا الأسبوع.
يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان منذ أربعة عشر عاما.
وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وأقاربها المقربين
بسبب زيارتها الاستفزازية لتايوان التي وجهت ضربة خطيرة لمبدأ صين واحدة وعرضت السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.