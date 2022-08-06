https://arabic.sputniknews.com/20220806/وصول-227-صاروخا-من-غزة-إلى-إسرائيل-منذ-بداية-العملية-العسكرية-تم-اعتراض-160-منها--1066083797.html

وصول 227 صاروخا من غزة إلى إسرائيل منذ بداية العملية العسكرية تم اعتراض 160 منها

وصول 227 صاروخا من غزة إلى إسرائيل منذ بداية العملية العسكرية تم اعتراض 160 منها

صرح الجيش الإسرائيلي، إنه حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وصل إلى الأراضي الإسرائيلية 227 صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ بداية العملية... 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T17:42+0000

2022-08-06T17:42+0000

2022-08-06T17:43+0000

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وأفاد الجيش وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الفلسطينيين أطلقوا 350 صاروخا وقذيفة هاون من عصر أمس الجمعة.وأضاف أن 227 صاروخا منها وصلت بالفعل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية تم اعتراض 160 منها عبر صواريخ منظومة "القبة الحديدية"، فيما سقط 94 صاروخا داخل أراضي القطاع و29 في البحر.وأعلن رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في القطاع، للقضاء على "تهديدات وشيكة" لم يسمها، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس"، إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 125 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مدينة-تل-أبيب-للمرة-الأولى-خلال-المواجهة-الحالية-1066077145.html

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