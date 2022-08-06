عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220806/-الأونروا-تعلن-إغلاق-جميع-مؤسساتها-في-غزة-باستثناء-الصحية-1066084556.html
الأونروا تعلن إغلاق جميع مؤسساتها في غزة... باستثناء الصحية
الأونروا تعلن إغلاق جميع مؤسساتها في غزة... باستثناء الصحية
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مساء اليوم السبت، إغلاق جميع مؤسساتها في قطاع غزة أمام الجمهور باستثناء الصحية، حتى... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T18:13+0000
2022-08-06T18:17+0000
أخبار قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1050004755_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_e68e216c9ba099d25cfd445dd8840776.jpg
وقالت الوكالة في بيان "ابتداء من 7 آب/ أغسطس، وحتى إشعار آخر، سيتم إغلاق جميع منشآت الأونروا أمام الجمهور باستثناء المراكز الصحية البالغ عددها 22 مركزًا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وأوضحت الأونروا أن العمل في مراكزها الصحية سيقتصر فقط "على تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك: صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، وحالات الحمل عالية الخطورة (وسيتم متابعة الحالات غير الخطرة عن طريق الهاتف)، وجميع حالات ما بعد الولادة، والتطعيمات للأطفال وحالات ألم الأسنان الحادة وخدمات المختبرات الطارئة".تأسست الأونروا عام 1949، بقرار من الأمم المتحدة، لتقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان لا سيما في مجال الصحة والتعليم، إلا أنها تواجه من سنوات عجزا كبيرا في التمويل في ظل تراجع الدعم العربي والدولي لها.وأعلن رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في القطاع، للقضاء على "تهديدات وشيكة" لم يسمها، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب اعتقال السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس"، إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 125 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الأونروا-نواجه-عجزا-في-التمويل-يزيد-على-100-مليون-دولار-1064176249.html
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1050004755_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_45c4548fc84a6f71beeb6fe1ff772c04.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار قطاع غزة

الأونروا تعلن إغلاق جميع مؤسساتها في غزة... باستثناء الصحية

18:13 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 18:17 GMT 06.08.2022)
© AP Photo / Nasser Ishtayehتلاميذ إحدى مدارس "الأونروا" في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 1 يونيو 2010
تلاميذ إحدى مدارس الأونروا في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 1 يونيو 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مساء اليوم السبت، إغلاق جميع مؤسساتها في قطاع غزة أمام الجمهور باستثناء الصحية، حتى إشعار آخر، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع.
وقالت الوكالة في بيان "ابتداء من 7 آب/ أغسطس، وحتى إشعار آخر، سيتم إغلاق جميع منشآت الأونروا أمام الجمهور باستثناء المراكز الصحية البالغ عددها 22 مركزًا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأوضحت الأونروا أن العمل في مراكزها الصحية سيقتصر فقط "على تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك: صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، وحالات الحمل عالية الخطورة (وسيتم متابعة الحالات غير الخطرة عن طريق الهاتف)، وجميع حالات ما بعد الولادة، والتطعيمات للأطفال وحالات ألم الأسنان الحادة وخدمات المختبرات الطارئة".
وأضافت: "ستستمر أعمال صحة البيئة وتشغيل آبار المياه دون انقطاع طالما يسمح الوضع بذلك".
تأسست الأونروا عام 1949، بقرار من الأمم المتحدة، لتقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان لا سيما في مجال الصحة والتعليم، إلا أنها تواجه من سنوات عجزا كبيرا في التمويل في ظل تراجع الدعم العربي والدولي لها.
نزوح 34 ألف من أهالي قطاع غزة الى مدراس الأونروا، فلسطين 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
الأونروا: نواجه عجزا في التمويل يزيد على 100 مليون دولار
25 يونيو, 06:40 GMT
وأعلن رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في القطاع، للقضاء على "تهديدات وشيكة" لم يسمها، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب اعتقال السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس"، إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 15 شخصا، ونحو 125 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала