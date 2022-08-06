https://arabic.sputniknews.com/20220806/-السيسي-نحاول-الحفاظ-على-أسعار-السلع-الأساسية-فيديو--1066084741.html
السيسي: نحاول الحفاظ على أسعار السلع الأساسية... فيديو
السيسي: نحاول الحفاظ على أسعار السلع الأساسية... فيديو
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تحاول الحفاظ على أسعار السلع الأساسية في البلاد. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T18:23+0000
2022-08-06T18:23+0000
2022-08-06T18:23+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها السيسي على هامش زيارته فجر اليوم السبت، للكلية الحربية، ونشرتها رئاسة الجمهورية في مقطع مصور عبر قناتها بموقع يوتيوب.وقال الرئيس المصري: "بنحاول نقول إن الأسعار اللي كانت موجودة نحافظ عليها.. سواء أسعار السلع الأساسية.. وكمان أسعار الطاقة.. سواء الكهرباء أو البنزين والغاز".وأضاف الرئيس المصري: "عملنا مجموعة إجراءات.. محاولة من الدولة والحكومة للتخفيف على المواطنين".وأكد السيسي أن الدولة خلال الأزمات الاقتصادية الماضية حرصت على حماية المواطنين من الأثار المباشرة لهذه الأزمات، خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار.وأشار إلى أن الحكومة كانت حريصة على أن تكون هذه الآثار على المواطنين في أقل مستوى لها، ولا تؤثر بالنقص على السلع الأساسية.
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي: نحاول الحفاظ على أسعار السلع الأساسية... فيديو
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تحاول الحفاظ على أسعار السلع الأساسية في البلاد.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها السيسي على هامش زيارته فجر اليوم السبت، للكلية الحربية، ونشرتها رئاسة الجمهورية في مقطع مصور عبر قناتها بموقع يوتيوب.
وقال الرئيس المصري
: "بنحاول نقول إن الأسعار اللي كانت موجودة نحافظ عليها.. سواء أسعار السلع الأساسية.. وكمان أسعار الطاقة.. سواء الكهرباء أو البنزين والغاز".
وأضاف الرئيس المصري: "عملنا مجموعة إجراءات.. محاولة من الدولة والحكومة للتخفيف على المواطنين".
وأكد السيسي أن الدولة خلال الأزمات الاقتصادية الماضية حرصت على حماية المواطنين من الأثار المباشرة لهذه الأزمات، خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الحكومة كانت حريصة على أن تكون هذه الآثار على المواطنين في أقل مستوى لها، ولا تؤثر بالنقص على السلع الأساسية.