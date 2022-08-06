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https://arabic.sputniknews.com/20220806/-الطائرات-الإسرائيلية-تدمر-عدة-منازل-بالكامل-في-قطاع-غزة-صور-1066071673.html
الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة... صور
الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة... صور
قصف الطيران الإسرائيلي منزلين وهدمهما بالكامل في مدينة غزة، واستهدف عددًا من المواقع في مناطق مختلفة من القطاع، وأطلقت المقاتلات الإسرائيلية عددًا من الصواريخ... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T13:22+0000
2022-08-06T13:22+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وفي غرب مدينة غزة دمر الطيران الإسرائيلي منزلين لعائلة شلمخ، ومنزل مكون من خمسة طوابق في محيط شارع أبو حصيرة، وقال الغزي أحمد شلمخ لوكالة "سبوتنيك" وهو يتفقد منزله المدمر جراء القصف الإسرائيلي:وفي المنزل المجاور تحاول الطفلة راما شلمخ التي دمر الطيران الإسرائيلي منزل والدها البحث على كتب المدرسة، فلم يكن لديها الوقت لكي تحمل حقيبة الدراسة، وتقول لـ "سبوتنيك":ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر لغاية الآن حسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 15 شخصا، بينهم طفلة وسيدة، وإصابة أكثر من 125 آخرين بجروح، فضلاً عن إلحاق أضرار فادحة في المنازل والممتلكات، والبنى التحتية.
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, العدوان الإسرائيلي على غزة

الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة... صور

13:22 GMT 06.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة
 الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قصف الطيران الإسرائيلي منزلين وهدمهما بالكامل في مدينة غزة، واستهدف عددًا من المواقع في مناطق مختلفة من القطاع، وأطلقت المقاتلات الإسرائيلية عددًا من الصواريخ باتجاه منزل في حي الشيخ عِجلين، غرب مدينة غزة، وتسببت بدمار كبير في المنازل المجاورة.
وفي غرب مدينة غزة دمر الطيران الإسرائيلي منزلين لعائلة شلمخ، ومنزل مكون من خمسة طوابق في محيط شارع أبو حصيرة، وقال الغزي أحمد شلمخ لوكالة "سبوتنيك" وهو يتفقد منزله المدمر جراء القصف الإسرائيلي:
© Sputnik . Ajwad Jradat الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة
 الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat

"لقد دُمر حلمي بدمار هذا المنزل، فمنذ 2016 وأنا أعمل على تجهيزه لكي أتزوج، ثم جاء القصف الإسرائيلي بلحظة ودمر حلمي، قالوا لنا أمامكم ربع ساعة خرجنا وتركنا كل شيء، وعدنا لنرى هذا الدمار، خسرت كل شيء أنا وزوجتي التي لم يمض على زواجنا أكثر من شهرين".

© Sputnik . Ajwad Jradat الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة
 الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي المنزل المجاور تحاول الطفلة راما شلمخ التي دمر الطيران الإسرائيلي منزل والدها البحث على كتب المدرسة، فلم يكن لديها الوقت لكي تحمل حقيبة الدراسة، وتقول لـ "سبوتنيك":
© Sputnik . Ajwad Jradat الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة
 الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
"لم أستطع أخذ كتبي وأغراضي، لقد خرجت مع عائلتي مسرعة وعدت بعد القصف وكل شيء مدمر، ولم أجد ألعابي وكتبي، ما ذنبي أن أعيش هذا الدمار وأشعر بالخوف من الحرب".
© Sputnik . Ajwad Jradat الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة
 الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر لغاية الآن حسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 15 شخصا، بينهم طفلة وسيدة، وإصابة أكثر من 125 آخرين بجروح، فضلاً عن إلحاق أضرار فادحة في المنازل والممتلكات، والبنى التحتية.
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