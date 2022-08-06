https://arabic.sputniknews.com/20220806/-صاروخ-فلسطيني-يصيب-مصنعا-في-مستوطنة-إسرائيلية-1066087558.html

صاروخ فلسطيني يصيب مصنعا في مستوطنة إسرائيلية

صاروخ فلسطيني يصيب مصنعا في مستوطنة إسرائيلية

ذكرت صحيفة عبرية، أن صاروخا فلسطينيا أطلق من قطاع غزة، مساء اليوم السبت، أصاب مصنعا إسرائيليا في المجلس الإقليمي "شعار هنيغف" (جنوبا). 06.08.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار قطاع غزة

إسرائيل

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وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "سقط صاروخ على مصنع في المجلس الإقليمي شعار هنيغف. وأصيبت حافلة كانت متوقفة في الجوار وتحطمت نوافذها".وانفجر صاروخ آخر في إحدى المستوطنات في المجلس الإقليمي ذاته، وتسبب في حريق وانقطاع الكهرباء ووصلت فرق الإطفاء إلى مكان الحادثـ بحسب المصدر ذاته.وتابعت الصحيفة: "في كلتا الواقعتين لم تقع إصابات. تم اعتراض أربعة صواريخ أخرى على المنطقة بواسطة منظومة القبة الحديدية".وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أنه حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وصل إلى الأراضي الإسرائيلية 227 صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية، تم اعتراض 160 منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".وأفاد الجيش أن الفلسطينيين أطلقوا 350 صاروخا وقذيفة هاون من عصر أمس الجمعة.وأضاف أن 227 صاروخا منها وصلت بالفعل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية تم اعتراض 160 منها عبر صواريخ منظومة "القبة الحديدية"، فيما سقط 94 صاروخا داخل أراضي القطاع و29 في البحر.ويشن الجيش الإسرائيلي منذ عصر أمس الجمعة، عملية عسكرية على حركة الجهاد الإسلامي في غزة، والتي ترد بدورها باستهداف مستوطنات وبلدات إسرائيلية برشقات صاروخية.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/وصول-227-صاروخا-من-غزة-إلى-إسرائيل-منذ-بداية-العملية-العسكرية-تم-اعتراض-160-منها--1066083797.html

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