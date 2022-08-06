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صاروخ فلسطيني يصيب مصنعا في مستوطنة إسرائيلية
صاروخ فلسطيني يصيب مصنعا في مستوطنة إسرائيلية
ذكرت صحيفة عبرية، أن صاروخا فلسطينيا أطلق من قطاع غزة، مساء اليوم السبت، أصاب مصنعا إسرائيليا في المجلس الإقليمي "شعار هنيغف" (جنوبا). 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T20:00+0000
2022-08-06T20:10+0000
أخبار قطاع غزة
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وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "سقط صاروخ على مصنع في المجلس الإقليمي شعار هنيغف. وأصيبت حافلة كانت متوقفة في الجوار وتحطمت نوافذها".وانفجر صاروخ آخر في إحدى المستوطنات في المجلس الإقليمي ذاته، وتسبب في حريق وانقطاع الكهرباء ووصلت فرق الإطفاء إلى مكان الحادثـ بحسب المصدر ذاته.وتابعت الصحيفة: "في كلتا الواقعتين لم تقع إصابات. تم اعتراض أربعة صواريخ أخرى على المنطقة بواسطة منظومة القبة الحديدية".وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أنه حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وصل إلى الأراضي الإسرائيلية 227 صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية، تم اعتراض 160 منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".وأفاد الجيش أن الفلسطينيين أطلقوا 350 صاروخا وقذيفة هاون من عصر أمس الجمعة.وأضاف أن 227 صاروخا منها وصلت بالفعل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية تم اعتراض 160 منها عبر صواريخ منظومة "القبة الحديدية"، فيما سقط 94 صاروخا داخل أراضي القطاع و29 في البحر.ويشن الجيش الإسرائيلي منذ عصر أمس الجمعة، عملية عسكرية على حركة الجهاد الإسلامي في غزة، والتي ترد بدورها باستهداف مستوطنات وبلدات إسرائيلية برشقات صاروخية.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/وصول-227-صاروخا-من-غزة-إلى-إسرائيل-منذ-بداية-العملية-العسكرية-تم-اعتراض-160-منها--1066083797.html
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أخبار قطاع غزة, إسرائيل

صاروخ فلسطيني يصيب مصنعا في مستوطنة إسرائيلية

20:00 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 20:10 GMT 06.08.2022)
© AP Photo / Hatem Moussaإطلاق رشقات جديدة من صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، فلسطين 13 مايو 2021
إطلاق رشقات جديدة من صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، فلسطين 13 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Hatem Moussa
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ذكرت صحيفة عبرية، أن صاروخا فلسطينيا أطلق من قطاع غزة، مساء اليوم السبت، أصاب مصنعا إسرائيليا في المجلس الإقليمي "شعار هنيغف" (جنوبا).
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "سقط صاروخ على مصنع في المجلس الإقليمي شعار هنيغف. وأصيبت حافلة كانت متوقفة في الجوار وتحطمت نوافذها".
وانفجر صاروخ آخر في إحدى المستوطنات في المجلس الإقليمي ذاته، وتسبب في حريق وانقطاع الكهرباء ووصلت فرق الإطفاء إلى مكان الحادثـ بحسب المصدر ذاته.
وتابعت الصحيفة: "في كلتا الواقعتين لم تقع إصابات. تم اعتراض أربعة صواريخ أخرى على المنطقة بواسطة منظومة القبة الحديدية".
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
وصول 227 صاروخا من غزة إلى إسرائيل منذ بداية العملية العسكرية تم اعتراض 160 منها
17:42 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أنه حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وصل إلى الأراضي الإسرائيلية 227 صاروخا أطلقت من قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية، تم اعتراض 160 منها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".
وأفاد الجيش أن الفلسطينيين أطلقوا 350 صاروخا وقذيفة هاون من عصر أمس الجمعة.
وأضاف أن 227 صاروخا منها وصلت بالفعل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية تم اعتراض 160 منها عبر صواريخ منظومة "القبة الحديدية"، فيما سقط 94 صاروخا داخل أراضي القطاع و29 في البحر.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ عصر أمس الجمعة، عملية عسكرية على حركة الجهاد الإسلامي في غزة، والتي ترد بدورها باستهداف مستوطنات وبلدات إسرائيلية برشقات صاروخية.
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