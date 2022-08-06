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https://arabic.sputniknews.com/20220806/31-امرأة-سعودية-يتدربن-على-قيادة-القطارات-الفائقة-السرعة-1066062795.html
31 امرأة سعودية يتدربن على قيادة القطارات الفائقة السرعة
31 امرأة سعودية يتدربن على قيادة القطارات الفائقة السرعة
نجحت 31 امرأة سعودية في اجتياز المرحلة الأولى من تدريباتهن على قيادة قطارات فائقة السرعة في المملكة. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T10:34+0000
2022-08-06T10:34+0000
السعودية
مجتمع
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وحسب موقع "العربية"، فإن المرحلة التدريبية الأولى التي بدأت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، كانت ذات طابع نظري.وأضاف الموقع أن المتدربات دخلن المرحلة الثانية التي ستستمر نحو 5 أشهر.وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المتدربات بقيادة القطارات بين المدن السعودية بمفردهن بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات كافة في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.وأكد أن السعوديات نجحن في العديد من التدريبات النظرية من ضمنها أنظمة المرور والسلامة ومخاطر العمل ومكافحة الحرائق والجوانب الفنية المتعلقة بالقطار والبنية التحتية.ووفقا للموقع، سيتم زيادة عدد السعوديين والسعوديات قائدي القطارات في المستقبل، حيث إنه يتوقع أن ينمو الطلب بشكل كبير خلال السنوات المقبلة السفر عبر القطارات، خاصة في موسمي الحج والعمرة.يشار إلى أن مشاركة الإناث في القوى العاملة في المملكة قد تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 33%.وبدأت النساء الآن في الحصول على وظائف كانت تقتصر في السابق على الرجال، وذلك لتحقيق رؤية 2030 التي تعتبر من ركائزها الأساسية تمكين المرأة السعودية في سوق العمل.كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر قرارًا تاريخيًا يسمح للمرأة بالقيادة في 24 يونيو/حزيران 2018. وسمح حينها بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في المملكة، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/السعودية-إعلان-عن-طلب-نساء-لقيادة-القطارات-يلقى-إقبالا-كبيرا-1058772122.html
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السعودية, مجتمع

31 امرأة سعودية يتدربن على قيادة القطارات الفائقة السرعة

10:34 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEنساء سعوديات، 24 يونيو 2019
نساء سعوديات، 24 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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نجحت 31 امرأة سعودية في اجتياز المرحلة الأولى من تدريباتهن على قيادة قطارات فائقة السرعة في المملكة.
وحسب موقع "العربية"، فإن المرحلة التدريبية الأولى التي بدأت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، كانت ذات طابع نظري.
وأضاف الموقع أن المتدربات دخلن المرحلة الثانية التي ستستمر نحو 5 أشهر.
وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل التدريب العملي من داخل مقصورة القيادة بحضور سائقين محترفين في قيادة القطارات.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المتدربات بقيادة القطارات بين المدن السعودية بمفردهن بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات كافة في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
نساء سعوديات، 24 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
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وأكد أن السعوديات نجحن في العديد من التدريبات النظرية من ضمنها أنظمة المرور والسلامة ومخاطر العمل ومكافحة الحرائق والجوانب الفنية المتعلقة بالقطار والبنية التحتية.
ووفقا للموقع، سيتم زيادة عدد السعوديين والسعوديات قائدي القطارات في المستقبل، حيث إنه يتوقع أن ينمو الطلب بشكل كبير خلال السنوات المقبلة السفر عبر القطارات، خاصة في موسمي الحج والعمرة.
يشار إلى أن مشاركة الإناث في القوى العاملة في المملكة قد تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 33%.
وبدأت النساء الآن في الحصول على وظائف كانت تقتصر في السابق على الرجال، وذلك لتحقيق رؤية 2030 التي تعتبر من ركائزها الأساسية تمكين المرأة السعودية في سوق العمل.
كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر قرارًا تاريخيًا يسمح للمرأة بالقيادة في 24 يونيو/حزيران 2018. وسمح حينها بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في المملكة، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.
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