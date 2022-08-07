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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220807/أربع-سفن-محملة-بمنتجات-زراعية-تغادر-الموانئ-الأوكرانية-وتتجه-إلى-إسطنبول-1066093143.html
أربع سفن محملة بمنتجات زراعية تغادر الموانئ الأوكرانية وتتجه إلى إسطنبول
أربع سفن محملة بمنتجات زراعية تغادر الموانئ الأوكرانية وتتجه إلى إسطنبول
غادرت أربع سفن محملة بمنتجات زراعية الموانئ الأوكرانية، اليوم الأحد، واتجهت إلى إسطنبول، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T06:13+0000
2022-08-07T06:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "السفينة مصطفى ني كاتي، التي تحمل 6 آلاف طن من زيت عباد الشمس، يتم إرسالها إلى إيطاليا. نجمة هيلينا (السفينة)، التي تنقل 45 ألف طن من بذور عباد الشمس، يتم إرسالها إلى الصين. (السفينة) المجد، التي تنقل 66 ألف طن من الذرة تم إرسالها إلى إسطنبول. السفينة ريفا، تحمل 44 ألف طن من الذرة تم إرسالها إلى إسكندرون. السفن جميعها غادرت الموانئ الأوكرانية. وسترسو السفن شمال إسطنبول وسيتم تفتيشها من قبل مركز التنسيق المشترك".وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/فبراير الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/إسطنبول-تستقبل-ثاني-سفينة-حبوب-قادمة-من-ميناء-أوديسا-الأوكراني-1066079630.html
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أربع سفن محملة بمنتجات زراعية تغادر الموانئ الأوكرانية وتتجه إلى إسطنبول

06:13 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 06:16 GMT 07.08.2022)
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة رازوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة رازوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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غادرت أربع سفن محملة بمنتجات زراعية الموانئ الأوكرانية، اليوم الأحد، واتجهت إلى إسطنبول، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية.
وجاء في بيان الوزارة: "السفينة مصطفى ني كاتي، التي تحمل 6 آلاف طن من زيت عباد الشمس، يتم إرسالها إلى إيطاليا. نجمة هيلينا (السفينة)، التي تنقل 45 ألف طن من بذور عباد الشمس، يتم إرسالها إلى الصين. (السفينة) المجد، التي تنقل 66 ألف طن من الذرة تم إرسالها إلى إسطنبول. السفينة ريفا، تحمل 44 ألف طن من الذرة تم إرسالها إلى إسكندرون. السفن جميعها غادرت الموانئ الأوكرانية. وسترسو السفن شمال إسطنبول وسيتم تفتيشها من قبل مركز التنسيق المشترك".
وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/فبراير الماضي.
سفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
إسطنبول تستقبل ثاني سفينة حبوب قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني
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Военнослужащие танках Т-72Б3 на репетиции военного парада на полигоне Алабино - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMT
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