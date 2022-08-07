https://arabic.sputniknews.com/20220807/أوكرانيا-تعلن-تضامنها-مع-إسرائيل-في-مواجهة-غزة-1066106268.html
أوكرانيا تعلن تضامنها مع إسرائيل في مواجهة غزة
أوكرانيا تعلن تضامنها مع إسرائيل في مواجهة غزة
أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، تضامنها مع إسرائيل وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري في قطاع غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T12:21+0000
2022-08-07T12:21+0000
2022-08-07T12:21+0000
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وحسب موقع "I24"، قال السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، إن بلاده تقف إلى الجانب الإسرئيلي في هذه المعركة.وأضاف: "أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي".وأتم قائلا: "نصلي من أجل السلام على أمل أن ينتهي التصعيد قريبا".يذكر أن إسرائيل شنت ضربات جوية على غزة أمس السبت، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق عدد من الصواريخ.وقالت تل أبيب إنها اضطُرت لإطلاق عملية "استباقية" ضد حركة "الجهاد الإسلامي"، مشيرة إلى أنها كانت تخطط لهجوم وشيك ضدها.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/سرايا-القدس-تتوعد-بتحويل-مستوطنات-غلاف-غزة-إلى-مكان-غير-قابل-للحياة-1066102351.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أوكرانيا تعلن تضامنها مع إسرائيل في مواجهة غزة
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أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، تضامنها مع إسرائيل وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وحسب موقع "I24"، قال
السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، إن بلاده تقف إلى الجانب الإسرئيلي في هذه المعركة.
وأضاف: "أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي".
وأتم قائلا: "نصلي من أجل السلام على أمل أن ينتهي التصعيد قريبا".
يذكر أن إسرائيل
شنت ضربات جوية على غزة أمس السبت، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق عدد من الصواريخ.
وقالت تل أبيب إنها اضطُرت لإطلاق عملية "استباقية" ضد حركة "الجهاد الإسلامي"، مشيرة إلى أنها كانت تخطط لهجوم وشيك ضدها.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا
، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.