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أوكرانيا تعلن تضامنها مع إسرائيل في مواجهة غزة
أوكرانيا تعلن تضامنها مع إسرائيل في مواجهة غزة
أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، تضامنها مع إسرائيل وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري في قطاع غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T12:21+0000
2022-08-07T12:21+0000
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وحسب موقع "I24"، قال السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، إن بلاده تقف إلى الجانب الإسرئيلي في هذه المعركة.وأضاف: "أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي".وأتم قائلا: "نصلي من أجل السلام على أمل أن ينتهي التصعيد قريبا".يذكر أن إسرائيل شنت ضربات جوية على غزة أمس السبت، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق عدد من الصواريخ.وقالت تل أبيب إنها اضطُرت لإطلاق عملية "استباقية" ضد حركة "الجهاد الإسلامي"، مشيرة إلى أنها كانت تخطط لهجوم وشيك ضدها.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/سرايا-القدس-تتوعد-بتحويل-مستوطنات-غلاف-غزة-إلى-مكان-غير-قابل-للحياة-1066102351.html
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أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أوكرانيا تعلن تضامنها مع إسرائيل في مواجهة غزة

12:21 GMT 07.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDأطفال في قطاع غزة أثناء القصف الإسرائيلي، 6 أغسطس/ آب 2022
أطفال في قطاع غزة أثناء القصف الإسرائيلي، 6 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، تضامنها مع إسرائيل وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وحسب موقع "I24"، قال السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، إن بلاده تقف إلى الجانب الإسرئيلي في هذه المعركة.
وأضاف: "أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي".
وأتم قائلا: "نصلي من أجل السلام على أمل أن ينتهي التصعيد قريبا".
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
"سرايا القدس" تتوعد بتحويل مستوطنات غلاف غزة إلى "مكان غير قابل للحياة"
10:55 GMT
يذكر أن إسرائيل شنت ضربات جوية على غزة أمس السبت، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق عدد من الصواريخ.
وقالت تل أبيب إنها اضطُرت لإطلاق عملية "استباقية" ضد حركة "الجهاد الإسلامي"، مشيرة إلى أنها كانت تخطط لهجوم وشيك ضدها.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.
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