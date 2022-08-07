https://arabic.sputniknews.com/20220807/إسرائيل-تعترض-صواريخ-أطلقت-من-غزة-فوق-مطار-ابن-غوريون-فيديو-1066126515.html
إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من غزة فوق مطار "ابن غوريون"... فيديو
إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من غزة فوق مطار "ابن غوريون"... فيديو
أفادت وسال إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، اعترضت صواريخ في سماء مدينة تل أبيب بما في ذلك فوق مطار ابن غوريون الدولي. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T18:14+0000
2022-08-07T18:14+0000
2022-08-07T18:14+0000
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
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جاء ذلك وفق ما أفادت به القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي (عاروتس شيفع).وقالت القناة: "تم اعتراض صواريخ في سماء تل أبيب وفوق مطار ديفيد بن غوريون".وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها صواريخ غزة إلى منطقة المطار الإسرائيلي، الذي تم إخلاء المسافرين داخله من الطائرات التي كانت على وشك الإقلاع.وكانت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي قد وجهت المصطافين على شواطئ تل أبيب بإخلاء المنطقة والبقاء قرب الملاجئ حتى إشعار آخر.وسمعت صافرات الإنذار تدوي وسط تل أبيب، وسط ركض الإسرائيليين من أحد الشواطئ باتجاه الملاجئ.وخلال الساعات الأخيرة، ووسط الحديث عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار، أطلقت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، رشقات صاروخية مكثفة باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع.وقالت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن شخصا أصيب بجروح طفيفة في مستوطنة "سدوت هنيغف" شرق غزة من شظايا قذيفة صاروخية سقطت في ساحة منزله.وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/صافرات-الإنذار-تدوي-في-تل-أبيب-للمرة-الثانية-خلال-التصعيد-الحالي-فيديو-1066124548.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار قطاع غزة
إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من غزة فوق مطار "ابن غوريون"... فيديو
تابعنا عبر
أفادت وسال إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، اعترضت صواريخ في سماء مدينة تل أبيب بما في ذلك فوق مطار ابن غوريون الدولي.
جاء ذلك وفق ما أفادت به القناة السابعة
في التلفزيون الإسرائيلي (عاروتس شيفع).
وقالت القناة: "تم اعتراض صواريخ في سماء تل أبيب وفوق مطار ديفيد بن غوريون".
وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها صواريخ غزة إلى منطقة المطار الإسرائيلي، الذي تم إخلاء المسافرين داخله من الطائرات التي كانت على وشك الإقلاع.
وكانت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي قد وجهت المصطافين على شواطئ تل أبيب
بإخلاء المنطقة والبقاء قرب الملاجئ حتى إشعار آخر.
وسمعت صافرات الإنذار تدوي وسط تل أبيب، وسط ركض الإسرائيليين من أحد الشواطئ باتجاه الملاجئ.
وخلال الساعات الأخيرة، ووسط الحديث عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار، أطلقت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، رشقات صاروخية مكثفة باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن شخصا أصيب بجروح طفيفة في مستوطنة "سدوت هنيغف" شرق غزة من شظايا قذيفة صاروخية سقطت في ساحة منزله.
وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.