https://arabic.sputniknews.com/20220807/إسرائيل-والجهاد-الإسلامي-يعلنان-أن-وقف-إطلاق-النار-سيدخل-حيز-التنفيذ-الساعة-1130-بالتوقيت-المحلي-1066128275.html

إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" يعلنان أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي

إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" يعلنان أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي"، مساء اليوم الأحد، عن أن "التهدئة مع إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي". 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T19:05+0000

2022-08-07T19:05+0000

2022-08-07T19:19+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048964785_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_f8062cfd910dd0b19ce712a60cf3a50b.jpg

صرحت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، "بدءا، نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 23:30 ونؤكد ترحيبنا بالجهود المصرية"، مؤكدة "حقها في الرد على أي عدوان صهيوني".من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول كبير قوله إن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي".وكان رئيس الدائرة السياسية في حركة "الجهاد الإسلامي" محمد الهندي قال لـ"شبكة قدس" الإخبارية: "قبل قليل تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة".في هذه الأثناء، كشفت قناة الجزيرة القطرية عن "نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيعلن الليلة عند الحادية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي".وقالت القناة إن "اتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن "تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل عند الساعة الحادية عشرة والنصف، وأن تبذل جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير عواودة ونقله للعلاج".وأضافت أن الاتفاق ينص أيضا على أن "تعمل مصر على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "تفاصيل الاتفاق ستصدر ضمن بيان مصري قبل منتصف هذه الليلة بالتوقيت المحلي".يأتي ذلك بعدما نفى وزير العدل الإسرائيلي، غدعون ساعر، وجود أي اتفاق مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة على وقف إطلاق النار". وقال، في تصريحات مع القناة 13 الإسرائيلية، إنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار".كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ قبل منتصف الليلة وربما حتى صباح الغد"، مشيرا إلى أن "تل أبيب بعثت رسالة إلى الوسطاء ترفض فيها تلبية أي شروط إضافية".واغتالت إسرائيل خلال حملتها العسكرية الممتدة منذ عصر الجمعة، عددا من القياديين في "الجهاد الإسلامي" وذراعها المسلح "سرايا القدس".فيما كثفت الحركة مساء اليوم الأحد قصفها لمناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك منطقة "غوش دان" التي تضم تل أبيب.من جانبها، قالت شبكة "الجزيرة" القطرية إن اتفاق الهدنة تأخر بسبب مطالب حركة "الجهاد الإسلامي" من الوسيط المصري بمنحها ضمانات تتعلق بإطلاق سراح أسرى الحركة ووقف التصعيد الإسرائيلي.وكانت تقارير إسرائيلية وعربية قد أفادت بقرب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن العملية العسكرية على غزة حققت أهدافها ولا فائدة من استمرارها.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/حركة-الجهاد-الإسلامي-تعلن-التوصل-إلى-صيغة-الإعلان-المصري-لاتفاق-التهدئة-مع-إسرائيل-1066126946.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل