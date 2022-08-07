https://arabic.sputniknews.com/20220807/إعلام-رئيس-الشاباك-ومسؤولون-أمنيون-يوصون-بإنهاء-العملية-العسكرية-على-غزة-1066100400.html

إعلام: رئيس "الشاباك" ومسؤولون أمنيون يوصون بإنهاء العملية العسكرية على غزة

إعلام: رئيس "الشاباك" ومسؤولون أمنيون يوصون بإنهاء العملية العسكرية على غزة

ذكر موقع إلكتروني عبري، اليوم الأحد، أن رونان بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" قد أوصى بإنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T10:06+0000

2022-08-07T10:06+0000

2022-08-07T10:06+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

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وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، صباح اليوم الأحد، بأن رونان بار قد أوصى بذلك خلال جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، الذي عقد في وقت متأخر من مساء السبت.وشدد رئيس الشاباك على أنه يجب بذل الجهود بهدف إنهاء العملية العسكرية على غزة، وذلك قبل حدوث أي خطأ من شأنه يورط بلاده في عملية عسكرية أوسع لا ترغب فيها إسرائيل، خاصة وأن بلاده حققت هدفا استراتيجيا تتمثل في فصل حركة "حماس" عن حركة "الجهاد الإسلامي".ونقل الموقع العبري عن وزيرين إسرائيليين شاركا في اجتماع "الكابينيت"، أن تصريحات رونان بار قد مثلت الجو العام في الاجتماع، سواء بين الوزراء أو بين كبار أعضاء المؤسسة الأمنية في البلاد.وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، كانت أكثر الوزراء تطرفا، حينما طالبت بقصف المباني الشاهقة في قطاع غزة، حتى لا تستخدمها حركة "الجهاد الإسلامي"، فكان الرد من بعض المسؤولين الأمنيين بأن مثل هذا الأمر قد يدفع بحركة "حماس" إلى التدخل في الحرب بجانب "الجهاد الإسلامي".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أول أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد منصور، في مدينة رفح الفلسطينية.أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد الجمعة الماضية، قد بلغ 580 صاروخًا، سقط منها نحو 120 داخل القطاع.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 31 شخصا، ونحو 250 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم