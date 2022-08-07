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https://arabic.sputniknews.com/20220807/إعلام-زلزال-بقوة-41-درجة-يضرب-أنطاليا-في-تركيا-1066104056.html
إعلام: زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب أنطاليا في تركيا
إعلام: زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب أنطاليا في تركيا
قالت تقارير إعلامية إن زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب، اليوم الأحد، مدينة أنطاليا في تركيا 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T11:33+0000
2022-08-07T11:33+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة- سبوتنيك. وحسب الإذاعة التركية A Haber، فإن زلزالا قوته 4.1 درجة وقع في منتجع مقاطعة أنطاليا في تركيا.وقالت الإذاعة: "تم تسجيل الزلزال في الساعة 11.02 صباحا بالتوقيت المحلي (08:02 بتوقيت غرينتش).يشار إلى أن العام قبل الماضي 2020، شهد واحدا من أعنف الزلازل في تركيا، حيث ضرب زلزال قوي مقاطعة أزمير الغربية، بقوة 7.0 درجات، وتسبب في مقتل أكثر من 117 شخصًا، وأضرارا جسيمة في المقاطعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/زلزال-قوي-يهز-شرق-تركيا-1053605589.html
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أخبار تركيا اليوم

إعلام: زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب أنطاليا في تركيا

11:33 GMT 07.08.2022
© AP Photo / IHAالبحث عن ضحايا الزلزال في إزمير، تركيا 1 نوفمبر 2020
البحث عن ضحايا الزلزال في إزمير، تركيا 1 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / IHA
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قالت تقارير إعلامية إن زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب، اليوم الأحد، مدينة أنطاليا في تركيا
أنقرة- سبوتنيك. وحسب الإذاعة التركية A Haber، فإن زلزالا قوته 4.1 درجة وقع في منتجع مقاطعة أنطاليا في تركيا.
صورة أرشيفية لزلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
زلزال قوي يهز شرق تركيا
6 ديسمبر 2021, 00:59 GMT
وقالت الإذاعة: "تم تسجيل الزلزال في الساعة 11.02 صباحا بالتوقيت المحلي (08:02 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن مركز الزلزال سجل في مدينة كاش الواقعة قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في أنطاليا.

يشار إلى أن العام قبل الماضي 2020، شهد واحدا من أعنف الزلازل في تركيا، حيث ضرب زلزال قوي مقاطعة أزمير الغربية، بقوة 7.0 درجات، وتسبب في مقتل أكثر من 117 شخصًا، وأضرارا جسيمة في المقاطعة.
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