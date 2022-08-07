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https://arabic.sputniknews.com/20220807/إعلام-نقلا-عن-مصادر-ما-تم-تداوله-من-القبض-على-شقيق-الرئيس-السوري-قرب-الحدود-غير-صحيح-1066112837.html
إعلام نقلا عن مصادر: ما تم تداوله من القبض على شقيق الرئيس السوري قرب الحدود غير صحيح
إعلام نقلا عن مصادر: ما تم تداوله من القبض على شقيق الرئيس السوري قرب الحدود غير صحيح
قالت تقارير إعلامية إن مصادر حكومية أردنية نفت ما تم تداوله من أنباء حول القبض على شقيق الرئيس السوري قرب الحدود. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T14:09+0000
2022-08-07T14:09+0000
أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم
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ووفقا لما نقله موقع "عمون"، أكدت المصادر عدم صحة "ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول إلقاء القوات المسلحة الأردنية القبض على ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، بالقرب من الحدود الأردنية السورية".وشددت المصادر على أن كل ما تم تداوله بهذا الشان عار عن الصحة تماما، لافتة إلى أن شقيق الرئيس السوري هو قائد الحرس الجمهوري وقائد الفرقة الرابعة المدرعة التابعة للجيش السوري، بالقرب من الحدود الأردنية عاٍر عن الصحة.وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداول روادها خبرا يفيد بأن الجيش الأردني ألقى القبض على ماهر الأسد بالقرب من الحدود الأردنية السورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/أسباب-فنية-أم-سياسية؟-لماذا-رفضت-سوريا-تزويد-الأردن-بالمياه؟-1065356056.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم

إعلام نقلا عن مصادر: ما تم تداوله من القبض على شقيق الرئيس السوري قرب الحدود غير صحيح

14:09 GMT 07.08.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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قالت تقارير إعلامية إن مصادر حكومية أردنية نفت ما تم تداوله من أنباء حول القبض على شقيق الرئيس السوري قرب الحدود.
ووفقا لما نقله موقع "عمون"، أكدت المصادر عدم صحة "ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول إلقاء القوات المسلحة الأردنية القبض على ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، بالقرب من الحدود الأردنية السورية".
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وشددت المصادر على أن كل ما تم تداوله بهذا الشان عار عن الصحة تماما، لافتة إلى أن شقيق الرئيس السوري هو قائد الحرس الجمهوري وقائد الفرقة الرابعة المدرعة التابعة للجيش السوري، بالقرب من الحدود الأردنية عاٍر عن الصحة.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداول روادها خبرا يفيد بأن الجيش الأردني ألقى القبض على ماهر الأسد بالقرب من الحدود الأردنية السورية.
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