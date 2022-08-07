https://arabic.sputniknews.com/20220807/إيلون-ماسك-يتحدى-رئيس-تويتر-لإجراء-نقاش-عام-بشأن-الحسابات-المزيفة-1066098500.html
إيلون ماسك يتحدى رئيس "تويتر" لإجراء "نقاش عام" بشأن الحسابات المزيفة
إيلون ماسك يتحدى رئيس "تويتر" لإجراء "نقاش عام" بشأن الحسابات المزيفة
أعلن الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، عن استعداده لخوض "نقاش عام" مع الرئيس التنفيذي لموقع التغريدات "تويتر"، باراغ أغروال، بشأن الحسابات المزيفة... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T09:26+0000
2022-08-07T09:26+0000
2022-08-07T09:26+0000
إيلون ماسك
تويتر
مجتمع
منوعات
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وكتب ماسك على "تويتر": "دعوه يثبت للجمهور أن "تويتر" يملك أقل من 5 في المئة من المستخدمين المزيفين أو البريد العشوائي".وتعد مسألة "الحسابات المزيفة" هي السبب الرئيسي وراء توقف إيلون ماسك عن إتمام صفقة شرائه لشركة "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.وأكد ماسك في بيانه أنه "إذا قدم "تويتر" في نقاشه العام وببساطة طريقته في أخذ عينات من 100 حساب، وكيف تم التأكد من أنها حقيقية، فيجب أن تستمر صفقة بين المنصة بالشروط الأصلية".بعد ذلك، أجرى إيلون ماسك استطلاع آراء لمتابعيه على "تويتر"، وسألهم فيه عما إذا كانوا يعتقدون أن الحسابات المزيفة تشكل أقل من 5 في المئة من قاعدة مستخدمي "تويتر" اليومية، واختار 66.6 في المئة من الأصوات جواب النفي.وستبدأ محاكمة شركة "تويتر" ضد إيلون ماسك بتهمة عدم التزامه بصفقة شراء الشركة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وقد تنتهي في غضون أيام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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إيلون ماسك, تويتر, مجتمع, منوعات
إيلون ماسك يتحدى رئيس "تويتر" لإجراء "نقاش عام" بشأن الحسابات المزيفة
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أعلن الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، عن استعداده لخوض "نقاش عام" مع الرئيس التنفيذي لموقع التغريدات "تويتر"، باراغ أغروال، بشأن الحسابات المزيفة المنتشرة على المنصة.
وكتب ماسك على "تويتر": "دعوه يثبت للجمهور أن "تويتر" يملك أقل من 5 في المئة من المستخدمين المزيفين أو البريد العشوائي".
وتعد مسألة "الحسابات المزيفة" هي السبب الرئيسي وراء توقف إيلون ماسك عن إتمام صفقة شرائه لشركة "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.
وأكد ماسك في بيانه أنه "إذا قدم "تويتر" في نقاشه العام وببساطة طريقته في أخذ عينات من 100 حساب، وكيف تم التأكد من أنها حقيقية، فيجب أن تستمر صفقة بين المنصة بالشروط الأصلية".
بعد ذلك، أجرى إيلون ماسك استطلاع آراء لمتابعيه على "تويتر"، وسألهم فيه عما إذا كانوا يعتقدون أن الحسابات المزيفة تشكل أقل من 5 في المئة من قاعدة مستخدمي "تويتر" اليومية، واختار 66.6 في المئة من الأصوات جواب النفي.
وستبدأ محاكمة شركة "تويتر" ضد إيلون ماسك بتهمة عدم التزامه بصفقة شراء الشركة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وقد تنتهي في غضون أيام.