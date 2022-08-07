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https://arabic.sputniknews.com/20220807/اتفاق-بين-الحزب-الديموقراطي-الإيطالي-واليسار-والخضر-تمهيدا-للانتخابات-التشريعية-1066099365.html
اتفاق بين الحزب الديموقراطي الإيطالي واليسار والخضر تمهيدا للانتخابات التشريعية
اتفاق بين الحزب الديموقراطي الإيطالي واليسار والخضر تمهيدا للانتخابات التشريعية
أعلن الحزب الديموقراطي الإيطالي المنتمي ليسار الوسط التوصل لاتفاق مع اليسار والخضر بشأن الانتخابات التشريعية التي ستجرى في أيلول/سبتمبر. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T09:49+0000
2022-08-07T09:49+0000
إيطاليا
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جاء هذا في تصريحات للأمين العام للحزب الديموقراطي إنريكو ليتا، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم "اليسار الإيطالي" نيكولا فراتوياني والمتحدث المشارك عن حزب "أوروبا الخضراء" أنجيلو بونيلي، يوم السبت.وقال الأمين العام للحزب الديموقراطي إن هذا الاتفاق مع حزبي "أوروبا الخضراء" و"اليسار الإيطالي" كان "ضروريا"، بحسب "فرانس برس".واعتبر فراتوياني أن الخلافات يجب ألا تكون عقبة أمام التقارب بين الأحزاب.وأكد أن "مرحلة جديدة تبدأ" من أجل "منع اليمين المتطرف" من الوصول إلى السلطة.وكان الحزب الديموقراطي قد نجح من الحصول على دعم المجموعة الوسطية الصغيرة "العمل" بزعامة كارلو كاليندا، بهدف مواجهة الكتلة المحافظة التي تتألف من أحزاب "إيطاليا إلى الأمام" بقيادة سيلفيو برلسكوني و"الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني و"إخوة إيطاليا" الذي تقوده جورجيا ميلوني.ويواجه اليسار ضغوطا منذ انهيار ائتلاف الوحدة الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الشهر الماضي.وقد أطلق دراغي الحملة الانتخابية التي هيمن عليها اليمين بسرعة.ومن المقرر أن تنظم الانتخابات التشريعية في الـ 25 من سبتمبر، بينما تشهد إيطاليا المثقلة بالديون، تضخما كبيرا ومخاوف بشأن إمدادات الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/الرئيس-الإيطالي-يقبل-استقالة-رئيس-الحكومة-ماريو-دراغي-1065370874.html
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إيطاليا

اتفاق بين الحزب الديموقراطي الإيطالي واليسار والخضر تمهيدا للانتخابات التشريعية

09:49 GMT 07.08.2022
© Sputnik . Дмитрий Коробейников / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الإيطالي
العلم الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Sputnik . Дмитрий Коробейников
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أعلن الحزب الديموقراطي الإيطالي المنتمي ليسار الوسط التوصل لاتفاق مع اليسار والخضر بشأن الانتخابات التشريعية التي ستجرى في أيلول/سبتمبر.
جاء هذا في تصريحات للأمين العام للحزب الديموقراطي إنريكو ليتا، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم "اليسار الإيطالي" نيكولا فراتوياني والمتحدث المشارك عن حزب "أوروبا الخضراء" أنجيلو بونيلي، يوم السبت.
الرئيس الإيطالي يقبل استقالة رئيس الحكومة ماريو دراغي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
الرئيس الإيطالي يقبل استقالة رئيس الحكومة ماريو دراغي
21 يوليو, 08:21 GMT
وقال الأمين العام للحزب الديموقراطي إن هذا الاتفاق مع حزبي "أوروبا الخضراء" و"اليسار الإيطالي" كان "ضروريا"، بحسب "فرانس برس".
واعتبر فراتوياني أن الخلافات يجب ألا تكون عقبة أمام التقارب بين الأحزاب.
وأكد أن "مرحلة جديدة تبدأ" من أجل "منع اليمين المتطرف" من الوصول إلى السلطة.
وكان الحزب الديموقراطي قد نجح من الحصول على دعم المجموعة الوسطية الصغيرة "العمل" بزعامة كارلو كاليندا، بهدف مواجهة الكتلة المحافظة التي تتألف من أحزاب "إيطاليا إلى الأمام" بقيادة سيلفيو برلسكوني و"الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني و"إخوة إيطاليا" الذي تقوده جورجيا ميلوني.
ويواجه اليسار ضغوطا منذ انهيار ائتلاف الوحدة الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الشهر الماضي.
وقد أطلق دراغي الحملة الانتخابية التي هيمن عليها اليمين بسرعة.
ومن المقرر أن تنظم الانتخابات التشريعية في الـ 25 من سبتمبر، بينما تشهد إيطاليا المثقلة بالديون، تضخما كبيرا ومخاوف بشأن إمدادات الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
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